Από την «εθνική ταπείνωση» στην ισχύ χωρίς αντίπαλο: Τι ενώνει Σι, Πούτιν και Κιμ

«Αλλάζει κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί εδώ και 100 χρόνια. Και το οδηγούμε μαζί». Με αυτά τα λόγια, δύο χρόνια πριν, ο Σι Τζινπίνγκ απευθυνόταν στον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, αποκαλύπτοντας το κοινό τους όραμα.

Σήμερα, στο Πεκίνο, οι δυο τους εμφανίζονται για πρώτη φορά δημόσια μαζί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, στο πλευρό τους σε μια επίδειξη ισχύος που ξεπερνά την τελετουργία.

Οι πληγές του παρελθόντος

Σι και Πούτιν είναι 72 ετών και έχουν οικοδομήσει την εξουσία τους πάνω σε μια αφήγηση «εθνικής ταπείνωσης», όπως σχολιάζει το CNN. Το ίδιο ισχύει και για τον νεότερο Κιμ.

Για τον Σι ο «αιώνας της ταπείνωσης» ήταν όταν ξένες δυνάμεις διαμέλισαν την Κίνα και επέβαλαν συνθήκες που υπονόμευσαν την κυριαρχία της.

Για τον Πούτιν ήταν η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία έχει χαρακτηρίσει «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα».

Για τον Κιμ ήταν η ιαπωνική κατοχή, ο πόλεμος της Κορέας και οι δεκαετίες απομόνωσης και κυρώσεων, που παρουσιάζονται από την κρατική προπαγάνδα ως προϊόν ξένης επιβουλής.

Η κοινή ψυχολογία

Και στα τρία καθεστώτα η μνήμη αυτών των ταπεινώσεων καλλιεργείται και προβάλλεται. Στη Βόρεια Κορέα, μουσεία με φωτογραφίες βομβαρδισμένων πόλεων και Αμερικανών στρατιωτών υπενθυμίζουν τη θυσία και ενισχύουν την καχυποψία.

Στην Κίνα, η επίκληση του «αιώνα της ταπείνωσης» συνοδεύει τη ρητορική για «εθνική αναζωογόνηση». Στη Ρωσία, η αναβίωση της σοβιετικής ισχύος γίνεται εργαλείο για τη νομιμοποίηση του πολέμου στην Ουκρανία.

Το μήνυμα της παρέλασης

Τα τανκς και οι πύραυλοι που παρέλασαν μπροστά τους στην Τιενανμέν δεν ήταν μόνο επίδειξη στρατιωτικής ισχύος. Ήταν και το σύμβολο μιας κοινής δέσμευσης: «Ποτέ ξανά ταπεινωμένοι, ποτέ ξανά μόνοι».

Η εικόνα Σι–Πούτιν–Κιμ στο ίδιο βήμα αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα προς τη Δύση ότι ένας νέος άξονας έχει διαμορφωθεί, δεμένος με την κοινή ψυχολογία της εκδίκησης για τις πληγές του παρελθόντος και με την φιλοδοξία να ανακτήσουν «χαμένο μεγαλείο».