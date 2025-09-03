Όλα τα «όπλα του μέλλοντος» που έδειξε η Κίνα στο Πεκίνο (βίντεο)

Η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση στην πλατεία Τιενανμέν δεν ήταν μόνο επίδειξη πειθαρχίας και ισχύος.

Ήταν και η σκηνή όπου η Κίνα παρουσίασε ένα μέρος από το πιο προηγμένο οπλοστάσιό της: νέους πυραύλους, κατευθυνόμενα ενεργειακά όπλα και υποβρύχια drones που σηματοδοτούν την τεχνολογική της πρόοδο και φιλοδοξία να σταθεί απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο νέος πύραυλος DF-61 και το «τρία σε ένα» πυρηνικό δόγμα

Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η αποκάλυψη του διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου DF-61, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, mounted σε οκτακίνητη πλατφόρμα. Ο DF-61, μαζί με τον αεροεκτοξευόμενο JL-1, τον υποβρύχιο JL-3 και τη νέα εκδοχή του DF-31, αποτέλεσαν το τρίπτυχο της κινεζικής «στρατηγικής πυρηνικής δύναμης» ξηράς, θάλασσας και αέρα.

Όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζεται δημόσια αυτή η ολοκληρωμένη διάταξη, που αποσκοπεί στην «υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και αξιοπρέπειας». Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα DF-61 είχε εμφανιστεί τελευταία φορά τη δεκαετία του ’70, σε ένα πρόγραμμα που τελικά ακυρώθηκε το 1978.

The nuclear missiles on display in China’s military parade now that will have the likes of “Taiwan independence” force and anti-China hawks panic. The weapons include JL-1, JL-3, DF-61 and DF-31BJ, and are for land, air and sea operations. pic.twitter.com/lPRNKJp7x2 — Patrick in China (@PatrickZhengCHN) September 3, 2025

Όπλα λέιζερ και κατευθυνόμενη ενέργεια

Η Κίνα παρουσίασε επίσης δύο νέους τύπους οπλικών συστημάτων λέιζερ: ένα χερσαίο, τοποθετημένο σε τεθωρακισμένο φορτηγό, και ένα θαλάσσιο, σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε πολεμικά πλοία. Πρόκειται για όπλα «κατευθυνόμενης ενέργειας», που χρησιμοποιούν ηλεκτρομαγνητική ισχύ αντί για φυσικά βλήματα.

Στόχος τους είναι η εξουδετέρωση drones, η τύφλωση αισθητήρων και η πρόκληση ζημιάς σε ηλεκτρονικά συστήματα. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, κάθε βολή από λέιζερ κοστίζει κλάσμα ενός βλήματος, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά για παρατεταμένες επιχειρήσεις.

BREAKING: China showcases the LY-1, a massive directed-energy laser system (DEW) Displayed during the military parade, it highlights advances in cutting-edge defense tech. pic.twitter.com/v8pHR3Ssfb — Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025

Γιγαντιαία υποβρύχια drones

Για πρώτη φορά εμφανίστηκαν δημοσίως δύο υπερμεγέθη μη επανδρωμένα υποβρύχια (XLUUVs), στα οποία η Κίνα φαίνεται να πρωτοπορεί διεθνώς. Με μήκος 18-20 μέτρα και διαφορετικά μεγέθη διαμέτρου, τα drones αυτά μπορούν, σύμφωνα με ειδικούς, να χρησιμοποιηθούν είτε για αναγνώριση είτε να εξοπλιστούν με τορπίλες και νάρκες.

Ορισμένα μοντέλα φέρουν ιστούς, πιθανόν για επικοινωνίες ή αισθητήρες. Αναλυτές εκτιμούν ότι αποτελούν το αποτέλεσμα πολυετούς δοκιμαστικού προγράμματος και δείχνουν την πρόθεση της Κίνας να ενισχύσει τις δυνατότητες του πολεμικού της ναυτικού.

The Beijing parade’s unmanned systems formation showcased the PLA’s growing integration of autonomous platforms across land, sea, and air. On the ground, tracked combat UGVs such as the ZRY222 missile carrier and GPJ221 engineering platform rolled alongside the wheeled CWB221… pic.twitter.com/XX075AVYMn — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) September 3, 2025

Νέα αντιπλοϊκά και υπερηχητικά όπλα

Ανάμεσα στα εκθέματα ήταν και ο YJ-17, μια νέα εκδοχή του DF-17 με υπερηχητικό όχημα ολίσθησης. Εκτοξευόμενο πιθανότατα από ναυτικά σκάφη, το όπλο αυτό θεωρείται απειλή για αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην Ασία. Σύμφωνα με δοκιμές που επικαλούνται αμερικανικές πηγές, το DF-17 έχει ήδη δείξει ακρίβεια μέτρων και δυνατότητα ακραίων ελιγμών.

Δίπλα του παρήλασαν και άλλα αντιπλοϊκά βλήματα, όπως τα YJ-15, YJ-19 και YJ-20, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο επενδύει στη δυνατότητα να πλήξει ναυτικές δυνάμεις σε όλη την περιφέρεια.

China’s hypersonic anti-ship missiles, including YingJi-19, YingJi-17 and YingJi-20, passed through Tian’anmen Square in Wednesday’s V-Day parade. The formation also included YingJi-15 missile. pic.twitter.com/oyZKJQD47t — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

Εντυπωσιακό αεροπορικό θέαμα

Την ατμόσφαιρα ολοκλήρωσε μια αεροπορική επίδειξη με πάνω από 100 αεροσκάφη: μαχητικά J-35, βομβαρδιστικά H-6, μεταγωγικά και ελικόπτερα που σχημάτισαν στον ουρανό τον αριθμό «80».

Σημαίες με τα συνθήματα «Η ειρήνη θα επικρατήσει», «Ο λαός θα επικρατήσει», «Η δικαιοσύνη θα επικρατήσει» έδωσαν το προπαγανδιστικό στίγμα της παρέλασης.

Από τα νέα διηπειρωτικά πυρηνικά μέχρι τα υποβρύχια drones και τα λέιζερ υψηλής ενέργειας, η Κίνα έδειξε στο Πεκίνο όχι μόνο την πρόοδο του οπλοστασίου της, αλλά και τη στρατηγική της φιλοδοξία: να σταθεί ως ισότιμος – αν όχι ανώτερος – στρατιωτικός αντίπαλος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.