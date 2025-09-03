Η αντίδραση του Τραμπ στην επιδείξη ισχύος της Κίνας και την κοινή εμφάνιση Σι – Πούτιν – Κιμ

Σκληρή ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, όπου ο Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε για πρώτη φορά δημόσια μαζί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έδωσαν αίμα για την ελευθερία της Κίνας» κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καλώντας το Πεκίνο να τιμήσει τη θυσία των Αμερικανών στρατιωτών.

“The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and ‘blood’ that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a very unfriendly foreign invader…” – President Trump pic.twitter.com/YgSZs52A5N — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2025

«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην πορεία της Κίνας προς τη νίκη και τη δόξα. Ελπίζω να τιμηθούν όπως τους αξίζει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Ρώσου και του Βορειοκορεάτη ηγέτη: «Παρακαλώ δώστε τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σε συνέντευξή του την ίδια ημέρα, ο Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες για έναν νέο «άξονα» Κίνας–Ρωσίας–Βόρειας Κορέας, δηλώνοντας: «Δεν ανησυχώ καθόλου. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο με διαφορά. Δεν θα τολμούσαν ποτέ να τον χρησιμοποιήσουν εναντίον μας».

Η τοποθέτηση του Τραμπ έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη επεισόδιο στην αντιπαράθεση Ουάσιγκτον–Πεκίνου, σε μια στιγμή που η εικόνα Σι–Πούτιν–Κιμ στέλνει ισχυρό μήνυμα συμμαχιών εκτός του δυτικού στρατοπέδου.