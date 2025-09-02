Πεντάγωνο: «Θανατηφόρο» πλήγμα σε πλοίο από τη Βενεζουέλα που μετέφερε ναρκωτικά

Ο στρατός των ΗΠΑ πραγματοποίησε την Τρίτη ένα «θανατηφόρο πλήγμα» στην Καραϊβική εναντίον σκάφους προερχόμενου από τη Βενεζουέλα, το οποίο μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο πρώτος που αποκάλυψε την επιχείρηση, δηλώνοντας ότι το Πεντάγωνο θα δώσει σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες.

«Έχουμε μεγάλη ροή ναρκωτικών που μπαίνουν στη χώρα μας, εδώ και πολύ καιρό. Και… αυτά προέρχονταν από τη Βενεζουέλα», ανέφερε ο Τραμπ.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο της δέσμευσης του Τραμπ να καταπολεμήσει τα καρτέλ ναρκωτικών.

Το πλήγμα της Τρίτης φαίνεται πως ήταν η πρώτη στρατιωτική επιχείρηση αυτού του είδους στην περιοχή.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι το σκάφος που αποτέλεσε στόχο της επίθεσης ανήκε σε ομάδα διακινητών ναρκωτικών που η Ουάσινγκτον έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση.