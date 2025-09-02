Τραμπ: Θα μπει η εθνοφρουρά στο Σικάγο… Δεν ξέρω πότε αλλά θα μπει

Κάθετος στη θέση του να αναπτύξει δυνάμεις της εθνοφρουράς στο Σικάγο είναι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως τουλάχιστον διαφάνηκε κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Λευκό Οίκο «Θα μπούμε μέσα. Δεν είπα πότε, αλλά θα μπούμε», είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενος στην αποστολή της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Σχετικά με τους δασμούς που κρίθηκαν παράνομοι από εφετείο την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι η η κυβέρνησή του θα ζητήσει από το Ανώτατο Δικαστήριο να εκδώσει μια επιταχυμένη απόφαση. «Αν καταργούσαμε τους δασμούς, θα μπορούσαμε να καταλήξουμε να είμαστε μια χώρα του Τρίτου Κόσμου», δήλωσε ο Τραμπ. «Γι’ αυτό ζητάμε μια επιταχυμένη απόφαση».

Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε μια ακόμα viral ανάρτηση που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο όπου σε ένα βίντεο φαίνεται κάποιος να ανοίγει ένα παράθυρο του Λευκού Οίκου και να πετάει κάτι έξω. «Το βίντεο είναι πιθανότατα δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι όλα σφραγισμένα. Δεν μπορείς να τα ανοίξεις», πρόσθεσε.

Ένας δημοσιογράφος στο Οβάλ Γραφείο ρώτησε τον Τραμπ πώς έμαθε το Σαββατοκύριακο ότι «ήταν νεκρός», αναφερόμενος σε ευρέως διαδεδομένες φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την υγεία του.

«Το άκουσα, είναι κάπως τρελό», απάντησε ο Τραμπ. «Την περασμένη εβδομάδα έκανα πολλές συνεντεύξεις Τύπου, όλες επιτυχημένες. Πήγαν πολύ καλά, όπως πάει και αυτή εδώ πολύ καλά. Και μετά δεν έκανα καμία για δύο ημέρες και είπαν ότι κάτι πρέπει να μου συμβαίνει».

Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους χρειαζόμαστε εμείς

Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση του Πεκίνου, που ξεκινά σε λίγες ώρες, ως πρόκληση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι. Όχι. Καθόλου. Η Κίνα μάς χρειάζεται, και έχω πολύ καλή σχέση με τον Πρόεδρο Σι». Και συνέχισε ο Αμερικανός Πρόεδρος : «Η Κίνα μας χρειάζεται πολύ περισσότερο απ’ ό,τι τους χρειαζόμαστε εμείς. Όχι, δεν το βλέπω καθόλου έτσι, όχι».