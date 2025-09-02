ΟΗΕ: Οι περικοπές στις ειρηνευτικές δυνάμεις των ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητα του οργανισμού να προστατεύει τους αμάχους

Οι ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών βρίσκονται υπό σοβαρή οικονομική πίεση και οι περικοπές των ΗΠΑ θα μπορούσαν να περιορίσουν την ικανότητά τους να προστατεύουν τους πολίτες σε μέρη όπως το Νότιο Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, δήλωσε την Τρίτη εκπρόσωπος των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε μονομερώς την περασμένη εβδομάδα 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο. Αυτό περιλαμβάνει περίπου 800 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για τις ειρηνευτικές αποστολές που είχε διατεθεί για το 2024 και το 2025, σύμφωνα με μήνυμα της κυβέρνησης Τραμπ προς το Κογκρέσο.

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου έχει ήδη προτείνει την κατάργηση της χρηματοδότησης για τις ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ το 2026, επικαλούμενο αποτυχίες επιχειρήσεων στο Μάλι, τον Λίβανο και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Η Ουάσιγκτον είναι ο μεγαλύτερος συνεισφέρων, αντιπροσωπεύοντας το 27% του προϋπολογισμού των 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων του ΟΗΕ για τις ειρηνευτικές αποστολές. Αυτές οι πληρωμές είναι υποχρεωτικές.

«Χωρίς επαρκείς πόρους, θα κάνουμε λιγότερα με λιγότερα, με δυνητικά σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και την ασφάλεια σε περιβάλλοντα όπως το Νότιο Σουδάν και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου οι οικονομικοί περιορισμοί θα μπορούσαν να περιορίσουν σημαντικά την ικανότητά μας να προστατεύουμε τους πολίτες», δήλωσε εκπρόσωπος των ειρηνευτικών αποστολών του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να καταβάλουν πλήρως και εγκαίρως τις συνεισφορές τους στην ειρηνευτική διαδικασία, ώστε να διατηρηθεί το ζωτικό έργο και ο αντίκτυπος της ειρηνευτικής διαδικασίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Υπάρχουν επί του παρόντος 11 ειρηνευτικές επιχειρήσεις του ΟΗΕ σε όλο τον κόσμο. Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία δήλωσε ότι αυτές οι αποστολές βρίσκονται ήδη «υπό σοβαρή οικονομική πίεση λόγω κρίσης ρευστότητας».

Περικοπές των ΗΠΑ

Στο σημείωμα της κυβέρνησης Τραμπ προς το Κογκρέσο, αναφέρεται ότι ανακαλεί 393 εκατομμύρια δολάρια από τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν διατεθεί κατά το οικονομικό έτος 2025 για τον λογαριασμό Συνεισφορών για Διεθνείς Ειρηνευτικές Δραστηριότητες και περισσότερα από 400 εκατομμύρια δολάρια που είχαν διατεθεί κατά τα οικονομικά έτη 2024 και 2025 για τον λογαριασμό Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων.

Ο λογαριασμός CIPA παρέχει χρηματοδότηση για τις υποχρεωτικές πληρωμές του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία.

«Η ειρηνευτική διαδικασία του ΟΗΕ είναι γεμάτη σπατάλη και κακοποίηση, όπως αποδεικνύεται από τη συνεχιζόμενη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία», ανέφερε το σημείωμα προς το Κογκρέσο, το οποίο ισχυρίστηκε επίσης ότι δισεκατομμύρια δολάρια σε συμβάσεις ειρηνευτικής διαδικασίας «εμπλέκονταν σε σημαντικά σχέδια διαφθοράς».

Ανέφερε ότι οι περικοπές χρηματοδότησης «θα ήταν ένα πρώτο βήμα για την εφαρμογή ισχυρών μεταρρυθμίσεων σε ολόκληρο τον ΟΗΕ».

Ανέφερε ότι ο λογαριασμός PKO προοριζόταν για την υποστήριξη επιχειρήσεων διατήρησης της ειρήνης και σταθεροποίησης και για την αντιμετώπιση εξτρεμιστικών απειλών, αλλά «στην πράξη, αυτός ο λογαριασμός είναι ένα κρυφό ταμείο που χρησιμοποιείται για την υποστήριξη έργων πολύ πέρα ​​από την κεντρική εστίαση στην ασφάλεια».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, αναζητά τρόπους για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και να μειώσει το κόστος, καθώς ο παγκόσμιος οργανισμός γίνεται 80 ετών φέτος εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Πηγή: Reuters