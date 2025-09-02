Logo Image

Ουκρανία: Δεν θα παραδώσουμε τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Κόσμος

EPA/SERGEI ILNITSKY

Τι ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών

Η Ουκρανία δεν θα συμφωνήσει ποτέ να νομιμοποιήσει τη ρωσική κατοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και ο μοναδικός τρόπος για την εγγύηση της ασφάλειας εκεί είναι η άμεση αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση δεν γίνεται κάποια ευθεία αναφορά στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ο οποίος δήλωσε κατά την επίσκεψή του στην Κίνα ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ σε αυτήν τη μονάδα παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία λίγες εβδομάδες μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

«Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέρος του κυρίαρχου εδάφους της Ουκρανίας. Κάθε προσπάθεια της Ρωσίας να αμφισβητήσει αυτό το γεγονός είναι νομικά άκυρη και πολιτικά άσκοπη» πρόσθεσε το υπουργείο.

«Ο μοναδικός τρόπος για να αποκατασταθεί η πυρηνική ασφάλεια είναι η άμεση και πλήρης αποχώρηση των Ρώσων στρατιωτών και του άλλου προσωπικού από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

