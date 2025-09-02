Logo Image

Τραμπ: Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Πούτιν

Κόσμος

Τραμπ: Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Πούτιν

REUTERS/Brian Snyder

Συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή «Scott Jennings Show»

Σε νέες δηλώσεις με τις οποίες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να αναλάβει κάποιες δράσεις για να σταματήσει η αιματοχυσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να πω, και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε να σωθούν ζωές» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την πιθανή δημιουργία ενός άξονα Ρωσίας – Κίνας εναντίον των ΗΠΑ.

Τα σχόλια Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Scott Jennings Show», λίγες ώρες μετά την άφιξη Πούτιν στο Πεκίνο και τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube