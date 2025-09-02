Τραμπ: Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Πούτιν

Σε νέες δηλώσεις με τις οποίες εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να αναλάβει κάποιες δράσεις για να σταματήσει η αιματοχυσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Είμαι πολύ απογοητευμένος με τον Πρόεδρο Πούτιν, μπορώ να πω, και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε να σωθούν ζωές» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για την πιθανή δημιουργία ενός άξονα Ρωσίας – Κίνας εναντίον των ΗΠΑ.

Τα σχόλια Τραμπ έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στη ραδιοφωνική εκπομπή «Scott Jennings Show», λίγες ώρες μετά την άφιξη Πούτιν στο Πεκίνο και τις συνομιλίες του με τον Πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.