Ελον Μασκ: Ο θάνατος της Ελλάδας

Με μια ανάρτηση υπό τον τίτλο «ο θάνατος της Ελλάδας», ο Έλον Μασκ σχολίασε την είδηση για το κλείσιμο 700 σχολείων στη χώρα μας, λόγω του δημογραφικού.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

Η είδηση για την αναστολή λειτουργίας περισσότερων από 750 σχολείων στη χώρα μας έχει ήδη προκαλέσει και διεθνή δημοσιεύματα.

Πέραν της πηγής που επισυνάπτει ο Μασκ, ενδεικτικό ειναι σχετικό δημοσίευμα των Financial Times.

«Τα λουκέτα αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 5% των σχολείων της χώρας και δεν περιορίζονται σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά, αλλά επεκτείνονται και σε τμήματα της Αττικής, όπου οι αξιωματούχοι προειδοποιούν για δημογραφική κατάρρευση», σχολιάζει το άρθρο της βρετανικής εφημερίδας που φιλοξενεί και τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη: «Οι σχολικές αίθουσες αντικατοπτρίζουν την κατάσταση των μαιευτηρίων μας και τον αριθμό των γεννήσεων, ο οποίος, δυστυχώς, μειώνεται εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας».

Οι FT παραθέτουν τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας που «δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια, ποσοστό μείωσης 19% από το 2018».

Σχολιάζοντας στο ίδιο μέσο, η Αλεξάνδρα Τραγάκη, καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφέρει: «Η πτώση σημειώνεται πολύ γρήγορα και στην Ελλάδα είναι πολύ απότομη».

Το παράδοξο της Ψερίμου

Οι FT σημειώνουν και κάποια «παράδοξα» που εξακολουθούν να παρατηρούνται στην Ελλάδα.

Και παραθέτουν το παράδειγμα της Ψερίμου στα Δωδεκανήσα. Το σχολείο εκεί θα ανοίξει για πρώτη φορά μετά από το 2009, φιλοξενώντας δύο παιδιά στο δημοτικό και τρία στο νηπιαγωγείο.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται ακόμη ότι η «ραγδαία δημογραφική πτώση της Ελλάδας ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της δεκαετίας του 2010. Από το 2011, οι θάνατοι ξεπερνούν σταθερά τις γεννήσεις. Μεταξύ των απογραφών του 2001 και του 2021, ο αριθμός των γυναικών στην κύρια αναπαραγωγική ομάδα των 20–40 ετών μειώθηκε κατά 500.000, ή κατά 31%».

Η συντάκτις του άρθρου σχολιάζει επίσης ότι «σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, που αναζητούσαν καλύτερο μέλλον στα χρόνια της κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη μείωση των πιθανών γονέων.

Μέχρι το 2022, οι ετήσιες γεννήσεις είχαν πέσει κάτω από τις 80.000, και το 2023 οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Οι Ελληνίδες αποκτούν πλέον το πρώτο τους παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών. Η γονιμότητα έχει πέσει στο 1,35 -από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη- ενώ οι γεννήσεις εκτός γάμου παραμένουν σπάνιες».