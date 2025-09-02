Νετανιάχου: «Ό,τι ξεκίνησε στη Γάζα, πρέπει να τελειώσει»

Το Ισραήλ «βρίσκεται μπροστά στο αποφασιστικό στάδιο» του πολέμου κατά της Χαμάς, ανάφερε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη ομιλία προς τους στρατιώτες του ισραηλινού στρατού, καθώς οι προετοιμασίες για την κατάκτηση της πόλης της Γάζας εντείνονται.

«Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τη Χαμάς», τόνισε, «αλλά στην πορεία έχουμε επίσης πετύχει θαύματα μαζί, επειδή σπάσαμε τον ιρανικό άξονα – στη Γάζα, στον Λίβανο με τη Χεζμπολάχ, με το καθεστώς Άσαντ που κατέρρευσε, με το ίδιο το Ιράν που μας απείλησε με υπαρξιακές απειλές τις οποίες απομακρύναμε μαζί, και τώρα και με τους Χούθι».

«Αλλά αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα – πρέπει να τελειώσει στη Γάζα», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επισήμανε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, η κυβέρνησή του πήρε «πολύ δύσκολες αποφάσεις. Αποφάσεις που κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσαμε πραγματικά να εκτελέσουμε. Αλλά τις εκτελέσαμε επειδή μας δώσατε – και σε εμένα – τη δύναμη να οδηγήσουμε το Ισραήλ προς την ολοκληρωτική νίκη».

«Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον του σταδίου της απόφασης. Πιστεύω σε εσάς, σας εμπιστεύομαι και ολόκληρο το έθνος σας αγκαλιάζει», είπε, καθώς επιστρατεύονται δεκάδες χιλιάδες έφεδροι.

Πηγή: Times of Israel