Χουσάμ Ζόμλοτ: Η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα ωθούσε την Ευρώπη προς μια λύση δύο κρατών

Η αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους από κορυφαία δυτικά έθνη θα πυροδοτήσει μια πορεία προς μια λύση δύο κρατών, δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της παλαιστινιακής αποστολής στο Λονδίνο, Χουσάμ Ζόμλοτ.

Η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και το Βέλγιο έχουν δηλώσει ότι θα αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αργότερα αυτόν τον μήνα, αν και το Λονδίνο θα μπορούσε να σταματήσει τη διαδικασία εάν το Ισραήλ μετριάσει την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα που μαστίζεται από τον πόλεμο και δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη ειρηνευτική διαδικασία.

Πίεση στο Ισραήλ

Οι κινήσεις έχουν σχεδιαστεί για να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να τερματίσει την επίθεσή του στη Γάζα και να περιορίσει την κατασκευή νέων εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά ορισμένοι αμφισβητούν εάν η αναγνώριση είναι απλώς συμβολική.

«Νομίζω ότι θα είναι το έναυσμα για αυτό που ελπίζουμε να είναι μια πορεία, όχι καν μια πορεία, προς την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών, και ελπίζουμε σε έναν ενεργό, αποτελεσματικό και ουσιαστικό ρόλο από το Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε στο Reuters ο Χουσάμ Ζόμλοτ, επικεφαλής της Παλαιστινιακής Αποστολής στο Λονδίνο.

Το Ισραήλ, που αντιμετωπίζει παγκόσμια κατακραυγή για τη συμπεριφορά του στον πόλεμο της Γάζας, αντέδρασε οργισμένα στις χειρονομίες αναγνώρισης, λέγοντας ότι θα ανταμείψουν τη Χαμάς. Οι ένοπλοι της παλαιστινιακής ένοπλης ομάδας επιτέθηκαν σε νότιες ισραηλινές κοινότητες κοντά στα σύνορα στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και παίρνοντας 251 ομήρους στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία.

Μια λύση δύο κρατών είναι η ιδέα ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να συνυπάρχουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα – ένα παλαιστινιακό κράτος σε έδαφος που κατέλαβε το Ισραήλ στον πόλεμο του 1967, με τη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη να συνδέονται με έναν διάδρομο που διασχίζει το Ισραήλ.

Η παράμετρος των εποικισμών

Ωστόσο, η πρόταση έχει καταστεί λιγότερο βιώσιμη με την πάροδο του χρόνου, καθώς το Ισραήλ έχει επιταχύνει την κατασκευή εβραϊκών οικισμών σε κατεχόμενα εδάφη, ενώ οι δύο πλευρές εμμένουν σε ασυμβίβαστες θέσεις σε βασικά ζητήματα, όπως τα σύνορα, η τύχη των Παλαιστινίων προσφύγων και το καθεστώς της Ιερουσαλήμ.

Ο Ζόμλοτ δήλωσε ότι η κίνηση της Βρετανίας ήταν σημαντική λόγω του ρόλου της στην υποστήριξη μιας «εθνικής κατοικίας για τον εβραϊκό λαό στην Παλαιστίνη» το 1917. Είπε ότι δεν είναι πολύ αργά για να επιτευχθεί μια λύση δύο κρατών και ότι ελπίζει ότι η δυναμική που δημιουργείται στον ΟΗΕ θα οδηγήσει το Ισραήλ να διαλύσει τους οικισμούς του.

«Μόλις δημιουργήσουμε επαρκή πίεση – ουσιαστική πίεση – σας διαβεβαιώνω, είναι απολύτως εφικτό», είπε.

Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε το 2024 ότι η κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών και των οικισμών του εκεί από το Ισραήλ είναι παράνομη και πρέπει να αποσυρθεί το συντομότερο δυνατό.

Η δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ αποκλείει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους και λέει ότι τα εδάφη όπου έχουν επεκταθεί οι οικισμοί δεν είναι κατεχόμενα από νομικής άποψης επειδή βρίσκονται σε αμφισβητούμενα εδάφη. Επικαλείται βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς με αυτά τα εδάφη.

Πηγή: Reuters