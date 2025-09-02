Στο ζύγι του πολέμου της Ουκρανίας οι αμερικανικές δευτερογενείς κυρώσεις κατά Κίνας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής να επιβάλουν δευτερογενείς κυρώσεις στην Κίνα για τη στήριξή της στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη ευρύτερες εμπορικές διαπραγματεύσεις, δήλωσε την Τρίτη ο Αμερικανός πρέσβης στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει κυρώσεις σε αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, εκτός αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, η οποία διανύει ήδη το τέταρτο έτος της. Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος έχει επιβάλει τέτοιους δασμούς μόνο στην Ινδία για τις αγορές ρωσικού αργού, αλλά όχι στην Κίνα.

Γιατί οι ΗΠΑ δεν επέβαλαν κυρώσεις στην Κίνα

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει επιβάλει δασμούς στην Κίνα επειδή αυτές οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι σαφώς μέρος αυτών των συζητήσεων», δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, στο Bloomberg κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Μπλεντ της Σλοβενίας.

«Δεν διαφωνώ ότι [οι κυρώσεις] θα ήταν αποτελεσματικές», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως την τελευταία φορά που το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον είχαν εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο ανταποδοτικών δασμών, οι δασμοί έφτασαν στο 145% και από τις δύο πλευρές. «Αυτός δεν είναι ο τρόπος για να επιλυθεί το ζήτημα — ούτε στο εμπόριο με την Κίνα, ούτε στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας την πολυπλοκότητα της χρήσης τέτοιων οικονομικών μοχλών πίεσης.

Ο Γουίτακερ ανέφερε επίσης ότι οι δασμοί στην Ινδία «άλλαξαν τον τρόπο που υπολογίζουν» οι Ινδοί όσον αφορά τις αγορές ρωσικής ενέργειας, αλλά είναι «πιθανό να μην ενισχύσουν μια πιο στενή εμπορική σχέση με την Ινδία».

Σε ό,τι αφορά την Κίνα, ο πρέσβης υπογράμμισε ότι ο Τραμπ «γνωρίζει πολύ καλά ότι κρατά αυτά τα χαρτιά» και ενδέχεται να επιβάλει δασμούς αν το κρίνει αναγκαίο. Ο Τραμπ παρέτεινε τον περασμένο μήνα την εμπορική εκεχειρία με την Κίνα κατά 90 ημέρες, καθώς οι δύο πλευρές εξετάζουν επίσης μια πιθανή συνάντηση κορυφής.

Το εμπόριο πάνω απ’ τον πόλεμο

Οι δηλώσεις του Γουίτακερ αναδεικνύουν το πώς οι εμπορικοί στόχοι του Τραμπ για την εξισορρόπηση του εμπορικού ισοζυγίου των ΗΠΑ περιορίζουν τις επιλογές του για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Γαλλία και η Γερμανία πιέζουν τώρα και αυτές για την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, καθώς οι ηγέτες τους χάνουν την υπομονή τους με τη διστακτικότητα του Αμερικανού προέδρου να συγκρουστεί ανοιχτά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, θα φιλοξενήσει την Πέμπτη σύνοδο κορυφής με φυσική παρουσία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κορυφαίους συμμάχους της χώρας, με ορισμένους ηγέτες να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Παραμένει αβέβαιο αν ο Τραμπ θα συμμετάσχει.

Η τελευταία διορία των δύο εβδομάδων που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος πλησιάζει στην εκπνοή της, χωρίς να έχει σημειωθεί σαφής πρόοδος προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «πρόοδο» τη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ωστόσο αυτή φαίνεται πως κατέρρευσε σχεδόν αμέσως, καθώς οι Ρώσοι αξιωματούχοι απέρριψαν την ιδέα εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και δεν δεσμεύτηκαν για συνάντηση με τον Ζελένσκι.

Με πληροφορίες από Bloomberg