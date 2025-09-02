Ένας άνδρας μαχαίρωσε πέντε ανθρώπους στη Μασσαλία – Ο δράστης σκοτώθηκε από αστυνομικούς

Ένας άνδρας που μαχαίρωσε και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους στη Μασσαλία το απόγευμα της Τρίτης έπεσε νεκρός από σφαίρες αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Ο δράστης εξαπέλυσε την επίθεσή του κοντά σε ένα κατάστημα στο Παλιό Λιμάνι της πόλης, μια περιοχή όπου είναι γνωστό ότι γίνεται διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ των θυμάτων είναι ο διευθυντής ενός ξενοδοχείου και ο γιος του, Το ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε ο εισαγγελέας της Μασσαλίας.

Ο δράστης ένας Τυνήσιος που ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια και έναν σιδηρολοστό. Η συμπλοκή ξεκίνησε αφού τον έδιωξαν από το ξενοδοχείο επειδή δεν πλήρωνε το ενοίκιο.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, κάτοικος της συνοικίας αυτής, είπε στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στην περιοχή «πολύ γρήγορα». «Προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από ένα φαστ-φουντ και ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί με το μαχαίρι σε έναν αστυνομικό. Ο αστυνομικός φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα που κρατούσε «δυο μεγάλα χασαπομάχαιρα».