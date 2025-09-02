«Συγγνώμη, λάθος»: Απολογήθηκε δημοσίως ο CEO που άρπαξε καπέλο από ένα παιδί στο US Open

«Τεράστιο λάθος» χαρακτήρισε την πράξη του ο άνδρας, ο οποίος κατεγράφη από κάμερα να αρπάζει ένα καπέλο από αγόρι στο US Open, με το βίντεο του περιστατικού να γίνεται viral και να κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις προηγούμενες ημέρες.

Ο 50χρονος Πολωνός Πιότρ Στσέρεκ, διευθύνων σύμβουλος εταιρείας που κάνει ασφαλτοστρώσεις, ανέφερε σε δήλωσή του ότι ήταν πεπεισμένος πως ο συμπατριώτης του τενίστας Καμίλ Μάιρζακ έδωσε σε εκείνον το καπέλο.

«Ξέρω ότι έκανα κάτι που έμοιαζε σαν να παίρνω συνειδητά ένα ενθύμιο από ένα παιδί» έγραψε στη δήλωσή του σύμφωνα με το BBC, προσθέτοντας πως «δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι πλήγωσα το αγόρι και απογοήτευσα τους φιλάθλους».

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας κατέγραψαν τον Πολωνό τενίστα να προσφέρει το καπέλο του σε ένα παιδί, προτού ο 50χρονος άνδρας εμφανιστεί και το αρπάξει. Το σχετικό βίντεο διαμοιράστηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σάλο.

«Θα ήθελα να ζητήσω ξεκάθαρα συγγνώμη από το αγόρι, την οικογένειά του, καθώς και από όλους τους φιλάθλους και τον ίδιο τον αθλητή» έγραψε ο 50χρονος CEO, προσθέτοντας ότι επέστρεψε το καπέλο στο παιδί, ελπίζοντας ότι αυτό θα επιδιορθώσει «τουλάχιστον εν μέρει τη ζημιά που προκλήθηκε».

Συναντήθηκε με το παιδί ο Πολωνός τενίστας

Αφού ζήτησε τη βοήθεια του κοινού για να εντοπίσει το αγόρι, ο τενίστας Καμίλ Μάιρζακ συναντήθηκε με το παιδί το Σαββατοκύριακο, προσφέροντάς του ένα καπέλο και άλλα ενθύμια.