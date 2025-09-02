Δανία: Το 2018 καταδικάστηκε στην Ισπανία ως «τζιχαντιστής», σήμερα η Κοπεγχάγη παραδέχτηκε ότι ήταν πληροφοριοδότης της

Ο Άχμεντ Σαμσάμ ήταν όντως κατάσκοπος; Το Ανώτατο Δικαστήριο της Δανίας διέταξε τις υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας να παραδεχθούν ότι ο Δανός συριακής καταγωγής ήταν πληροφοριοδότης τους. Η εντολή του δικαστηρίου τηρήθηκε κατά γράμμα και οι μυστικές υπηρεσίες της Δανίας αποκάλυψαν το μυστικό.

«Οι μυστικές υπηρεσίες και η υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών πρέπει να αναγνωρίσουν ότι στα ταξίδια του στη Συρία το 2013 και το 2014 ο Α συνεργάστηκε με τις υπηρεσίες πληροφοριών», υπογράμμισε το Δικαστήριο.

Ο 35χρονος Άχμεντ Σαμσάμ έδινε μάχη για να αναγνωριστεί από την Κοπεγχάγη η συνεισφορά του από το 2018, όταν καταδικάστηκε στην Ισπανία σε κάθειρξη οκτώ ετών ως τζιχαντιστής. Ωστόσο, οι δανέζικες υπηρεσίες δεν παρενέβησαν κατά τη δίκη του. Προσέφυγε εναντίον των δύο υπηρεσιών αλλά σε πρώτο βαθμό, το 2023, δεν δικαιώθηκε. Οι υπηρεσίες πληροφοριών ισχυρίζονταν ότι δεν μπορούν, για λόγους ασφαλείας, ούτε να επιβεβαιώσουν, ούτε να δημοσιοποιήσουν την ταυτότητα των συνεργατών τους.

Στο σκεπτικό του, το Ανώτατο Δικαστήριο εξήγησε ότι ο 35χρονος ανέφερε «λεπτομερώς και συγκροτημένα» πώς στρατολογήθηκε, παρουσίασε με έγγραφα τα χρήματα που έλαβε, την ταυτότητα των ανθρώπων που τον προσέγγισαν, την εκπαίδευσή του και τα σημεία συνάντησής τους.

Με αυτήν την αναγνώριση θα μπορέσει να ζητήσει αναθεώρηση της δίκης του στην Ισπανία.