Η Μόσχα στρατολογεί «αναλώσιμους πράκτορες» από τα social media – Προειδοποιήσεις από το Βερολίνο

Οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν εκστρατεία προειδοποίησης ενάντια στις ρωσικές προσπάθειες στρατολόγησης «αναλώσιμων πρακτόρων» μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με σκοπό την κατασκοπεία και το σαμποτάζ, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Η Γερμανία έχει αντιμετωπίσει σημαντική αύξηση περιστατικών κατασκοπείας και σαμποτάζ που συνδέονται με τη Ρωσία από τότε που η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που προκάλεσε ραγδαία επιδείνωση των σχέσεων με το Βερολίνο, το οποίο στηρίζει έντονα το Κίεβο, αναφέρει το AFP.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες πληροφοριών δήλωσαν ότι υποπτεύονται πως αρκετά περιστατικά — από εμπρησμούς μέχρι φθορές σε περιουσίες και πτήσεις drones πάνω από ευαίσθητες εγκαταστάσεις — διαπράχθηκαν από «αναλώσιμους πράκτορες» χωρίς εκπαίδευση, οι οποίοι ενεργούσαν με αντάλλαγμα μικρά χρηματικά ποσά.

Η στρατολόγηση, σύμφωνα με την εκστρατεία, ξεκινά συνήθως «αθώα», με μια συνομιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και στη συνέχεια προσφέρεται ένα μικρό ποσό για να ενθαρρυνθεί το άτομο να προβεί σε εγκληματικές ενέργειες.

Η Τσεχία εξέδωσε επίσης πρόσφατα παρόμοια προειδοποίηση για ρωσικές προσπάθειες στρατολόγησης μέσω του Telegram και άλλων εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων, με στόχο τη διάπραξη ενεργειών σαμποτάζ για λογαριασμό της Μόσχας.

