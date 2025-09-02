Αναχωρεί για Ουάσινγκτον ο Πολωνός πρόεδρος – Θα συναντηθεί με τον Τραμπ

Ο Πολωνός πρόεδρος Καρόλ Ναβρότσκι αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για την Ουάσινγκτον, όπου αύριο πρόκειται να συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν θέματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης, τις διμερείς εμπορικές και αμυντικές σχέσεις, καθώς και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο εθνικιστής ιστορικός, που κέρδισε απρόσμενα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών τον Ιούνιο, θεωρείται στενός σύμμαχος της κυβέρνησης Τραμπ.

Υποστηριζόμενος από το λαϊκιστικό δεξιό κόμμα της αντιπολίτευσης Νόμος και Δικαιοσύνη, το οποίο κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015 έως το 2023, ο Ναβρότσκι διεξήγαγε την εκστρατεία του με το σύνθημα «Πρώτα η Πολωνία, πρώτα οι Πολωνοί», εμπνευσμένο από τη ρητορική του Τραμπ.

Κατά την προεκλογική του εκστρατεία, επισκέφθηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, εξασφαλίζοντας τη δημόσια στήριξή του — μία από τις πιο περιζήτητες πολιτικές επιδοκιμασίες στην πορεία προς τις κάλπες.

Η αυριανή επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο είναι το πρώτο του επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ναβρότσκι φιλοξένησε στη Βαρσοβία τους προέδρους της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, καθώς και την πρωθυπουργό της Δανίας, στο πλαίσιο περιφερειακής συνόδου κορυφής που χαρακτηρίστηκε ως προπαρασκευαστική για την επίσκεψή του στις ΗΠΑ.

Τι θα συζητηθεί

Ο κορυφαίος σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του, Μάρτσιν Πσιντάτς, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν κυρίως σε ζητήματα ασφαλείας», τονίζοντας ότι η Πολωνία — η χώρα με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ και συχνά επαινεμένη από τον Τραμπ — θέλει να «διατηρήσει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τους Αμερικανούς».

Ο Ναβρότσκι θα παρουσιάσει επίσης την πολωνική θέση για τις συνομιλίες Τραμπ–Πούτιν στην Αλάσκα, «επισημαίνοντας τα αίτια της επιθετικότητας και κατονομάζοντας τον επιτιθέμενο, τη Ρωσική Ομοσπονδία», καθώς και προτάσεις για μελλοντικές συνομιλίες, ανέφερε ο Πσιντάτς.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται επίσης να θίξουν θέματα οικονομικής συνεργασίας, καθώς η Πολωνία συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και σχεδιάζει την κατασκευή νέου πυρηνικού εργοστασίου.

Η επίσκεψη αναμένεται να παρακολουθηθεί στενά, καθώς ίσως αποτελέσει την πρώτη ευκαιρία να σχολιάσει ο Τραμπ την πορεία των συνομιλιών με τη Ρωσία και την Ουκρανία, εν μέσω αυξανόμενης δυσαρέσκειας και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τις φερόμενες ρωσικές προσπάθειες να καθυστερήσουν το τέλος του πολέμου.

Κατά την επιστροφή του στη Βαρσοβία, ο Ναβρότσκι αναμένεται να σταματήσει στη Ρώμη και το Βατικανό. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσκεψη στον τάφο του Πολωνού πάπα, Ιωάννη Παύλου Β΄, καθώς και συναντήσεις με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, και τον Ιταλό πρόεδρο, Σέρτζιο Ματαρέλα.

