Ιράν: Ο δρόμος για συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχει κλείσει

Ο δρόμος για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κλείσει, δήλωσε σήμερα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.
«Πράγματι, επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που ακυρώνει οποιεσδήποτε συνομιλίες», πρόσθεσε ο Λαριτζανί.
The path for negotiations with the US is not closed; yet these are the Americans who only pay lip service to talks and do not come to the table; and they wrongfully blame Iran for it.
WE INDEED PURSUE RATIONAL NEGOTIATIONS. By raising unrealizable issues such as missile…
— Ali Larijani | علی لاریجانی (@alilarijani_ir) September 2, 2025
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
