Logo Image

Ιράν: Ο δρόμος για συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχει κλείσει

Κόσμος

Ιράν: Ο δρόμος για συνομιλίες με τις ΗΠΑ δεν έχει κλείσει

REUTERS/Aziz Taher

Τι ανέφερε σε ανάρτησή του ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί

Ο δρόμος για συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεν έχει κλείσει, δήλωσε σήμερα μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

«Πράγματι, επιδιώκουμε ορθολογικές διαπραγματεύσεις. Θίγοντας ανέφικτα ζητήματα, όπως οι περιορισμοί στους πυραύλους, χαράσσουν μια πορεία που ακυρώνει οποιεσδήποτε συνομιλίες», πρόσθεσε ο Λαριτζανί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης:

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube