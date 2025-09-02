Ιταλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραμένουν απόρρητες οι πτήσεις του πρωθυπουργού και των υπουργών μετά το περιστατικό με τη φον ντερ Λάιεν

Η Ιταλία εξετάζει το ενδεχόμενο να κρατά μυστικές τις κρατικές πτήσεις, μετά την φερόμενη παρεμβολή στο δορυφορικό σήμα του αεροσκάφους που μετέφερε την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από πλευράς της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου Άμυνας.

Η φον ντερ Λάιεν, σφοδρή επικρίτρια του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία, πετούσε προς τη Βουλγαρία την Κυριακή όταν το ναυλωμένο αεροσκάφος της έχασε τα δορυφορικά βοηθήματα πλοήγησης, καθυστερώντας την άφιξή του στο Πλόβντιβ και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάζοντάς το να περιφέρεται πάνω από το αεροδρόμιο για μία ώρα.

Μετά το περιστατικό, τα κράτη-μέλη της ΕΕ συζητούν τρόπους για να ενισχύσουν την ασφάλεια των πτήσεων των ηγετών, καθώς η παρεμβολή GPS και η «παραπλάνηση» (spoofing) — μια τακτική ηλεκτρονικού πολέμου που προκαλεί την εμφάνιση λανθασμένων πληροφοριών πλοήγησης — έχουν αυξηθεί από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και έχουν κλιμακωθεί ακόμη περισσότερο τον τελευταίο χρόνο.

Τι ανέφεραν αξιωματούχοι του Ιταλικού υπουργείου Άμυνας

Αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι η Ρώμη εξετάζει σχέδια για την απόρρητη ταξινόμηση των κρατικών πτήσεων, τον περιορισμό των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του γραφείου του πρωθυπουργού και την αποτροπή εξειδικευμένων ιστότοπων παρακολούθησης από το να καθιστούν ορατές τις διαδρομές των αεροσκαφών.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, είχε προτείνει για πρώτη φορά αυτό το μέτρο πριν από μερικούς μήνες, όταν η παρεμβολή στη δορυφορική πλοήγηση άρχισε να γίνεται όλο και συχνότερη στον εναέριο χώρο κοντά στη Ρωσία.

Τον Αύγουστο, η υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Λετονίας δήλωσε ότι είχε εντοπίσει τουλάχιστον τρία σημεία παρεμβολής κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία. Τον Απρίλιο του 2024, μια φινλανδική αεροπορική εταιρεία ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς την πόλη Ταρτού της Εσθονίας λόγω παρεμβολών, ενώ τον Μάρτιο του ίδιου έτους, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Βρετανό υπουργό Άμυνας υπέστη παρεμβολή στο δορυφορικό του σήμα καθώς πετούσε κοντά σε ρωσικό έδαφος.

Ένα διάταγμα του 2011 απαιτεί τη δημοσίευση πληροφοριών για τις μετακινήσεις Ιταλών υπουργών, και ιδιαίτερα των πτήσεων, στον κυβερνητικό ιστότοπο. Αν και η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει διπλωματική άδεια για να πετά πάνω από τον εναέριο χώρο άλλων χωρών, πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα Guardian ότι η Ιταλία, «σεβόμενη το σχετικό πρωτόκολλο, […] θα μπορούσε σύντομα να αποφασίσει να μην δημοσιοποιεί πλέον τέτοιες πτήσεις».

Τον Φεβρουάριο, το αεροσκάφος της Ιταλίδας πρωθυπουργού αφαιρέθηκε από την πλατφόρμα Flightradar — μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές παρακολούθησης αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο — όμως παραμένει ορατό σε άλλους αντίστοιχους ιστότοπους. Για λόγους ασφαλείας, αξιωματούχοι εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο «να αποκρύπτονται οι πτήσεις που μεταφέρουν τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς από όλες αυτές τις πλατφόρμες», σύμφωνα με πηγές.

Το πρακτορείο Associated Press έχει χαρτογραφήσει σχεδόν 80 περιστατικά, καταγράφοντας μια εκστρατεία παρεμβολών σε ολόκληρη την Ευρώπη που αποδίδεται στη Ρωσία — την οποία ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικών πληροφοριών χαρακτήρισε ως «συγκλονιστικά απερίσκεπτη».

Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι ευθύνεται για τη βλάβη στο σύστημα πλοήγησης του αεροσκάφους της φον ντερ Λάιεν. «Η πληροφορία σας είναι λανθασμένη», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Την Τρίτη, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει «πολύ σοβαρά» την παρεμβολή των σημάτων GPS. Ανέφερε ότι η Συμμαχία εργάζεται «ημέρα και νύχτα» για να αποτρέψει τέτοιες παρεμβολές και να διασφαλίσει ότι «δεν θα το ξανακάνουν».

