ΕΕ: Στις 10 Σεπτεμβρίου η ομιλία φον ντερ Λάιεν για την Κατάσταση της Ένωσης

REUTERS/Yves Herman

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η φετινή ομιλία της προέδρου της Κομισιόν

Στις 10 Σεπτεμβρίου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να εκφωνήσει την καθιερωμένη ομιλία της για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) στο Στρασβούργο.

Πρόκειται για την ετήσια ομιλία που εκφωνεί ο/η εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην οποία αναγγέλλει τις προτεραιότητές του για το προσεχές έτος. Είναι μια σημαντική στιγμή για τη δημοκρατία της ΕΕ — μια ευκαιρία για ανασκόπηση του προηγούμενου έτους
καθορισμό των προτεραιοτήτων της ΕΕ και εξαγγελία νέων πρωτοβουλιών.

Μετά την ομιλία ακολουθεί συζήτηση με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που ενισχύει τη λογοδοσία.

Στη φετινή ομιλία της, η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα μοιραστεί το όραμά της και τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για το επόμενο έτος, αξιοποιώντας τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα της ΕΕ.

Θα είναι η πρώτη ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης που θα εκφωνήσει κατά τη δεύτερη θητεία της, δίνοντας τον τόνο για το μέλλον.

