Γερμανία: Ο Μερτς προτείνει τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών για την κατάπαυση πυρός μεταξύ Ουκρανίας – Ρωσίας

Κόσμος

REUTERS/Liesa Johannssen

Τι δήλωσε ο καγκελάριος της Γερμανίας

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τρίτη ότι θα προτείνει τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας σε συνάντηση περίπου 30 χωρών την Πέμπτη, για να συζητηθούν οι μεταπολεμικές εγγυήσεις για την Ουκρανία.

«Η Γενεύη θα ήταν ένας κατάλληλος τόπος για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Μερτς σε συνέντευξη Τύπου μαζί με την Ελβετίδα πρόεδρο Κάριν Κέλερ-Ζούτερ.

«Μεθαύριο, θα προτείνω για άλλη μια φορά στην λεγόμενη «συμμαχία των προθύμων” να απευθυνθεί πρόσκληση (στη Γενεύη)», είπε.

Η «συμμαχία των προθύμων» που συγκροτήθηκε από τη Γαλλία και τη Βρετανία διεξάγει συνομιλίες εδώ και μήνες για να προσπαθήσει να καθορίσει σχέδια για το ποιες χώρες θα μπορούσαν να συνεισφέρουν στρατιωτικά στην Ουκρανία, ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να της επιτεθεί ξανά μόλις υπάρξει τελική εκεχειρία.

Η Γαλλία θα φιλοξενήσει μια κυρίως διαδικτυακή συνάντηση την Πέμπτη για να συζητήσει τις τελευταίες προσπάθειες παροχής υποστήριξης ασφαλείας στην Ουκρανία μόλις υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και να καταγγείλει αυτό που οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θεωρούν ως απροθυμία της Μόσχας να διαπραγματευτεί.

Πηγή: Reuters 

