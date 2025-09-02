Ο Κινέζος πρόεδρος είπε στον Ιρανό ομόλογό του πως αντιτίθεται στη χρήση βίας για την επίλυση διαφορών

O Σι Τζινπίνγκ δήλωσε σήμερα ότι η Κίνα είναι αντίθετη «στη χρήση βίας» για την επίλυση συγκρούσεων, σε συνάντηση που είχε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, η χώρα του οποίου είναι στο κέντρο μιας κρίσης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμά της.

«Η χρήση βίας δεν είναι καλός τρόπος να επιλύονται οι διαφορές. Η επικοινωνία και ο διάλογος αποτελούν τον μοναδικό κατάλληλο δρόμο προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη ειρήνη», δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος στον φιλοξενούμενό του στο Πεκίνο, σύμφωνα με την κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η Κίνα «σέβεται τα δικαιώματα του Ιράν στην ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας» και επιδιώκει μια λύση του θέματος του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος «που θα λαμβάνει υπόψη τις νόμιμες ανησυχίες όλων των πλευρών», πρόσθεσε ο Σι.

Αντίθετο στην επαναφορά του «snapback» το Πεκίνο

Η Κίνα, που αποτελεί τον κυριότερο εμπορικό εταίρο της Τεχεράνης, δήλωσε πως είναι αντίθετη σε μια πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας που θα μπορούσε να επαναφέρει τις κυρώσεις σε βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Οι χώρες αυτές δήλωσαν την περασμένη Πέμπτη ότι ενεργοποίησαν τον μηχανισμό «snapback», που εκκινεί μια διαδικασία 30 ημερών για επαναφορά των κυρώσεων κατά του Ιράν.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από εβδομάδες προειδοποιήσεων σχετικά με τις φερόμενες παραβιάσεις από το Ιράν της συμφωνίας του 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις που είχε σκοπό να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμά του. Οι κυρώσεις είχαν ανασταλεί στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Το Ιράν ανέστειλε τη συνεργασία του με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ, που εποπτεύει τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε έναν πόλεμο 12 ημερών εναντίον της χώρας τον Ιούνιο.

Το Ισραήλ επιδίωξε να καταστρέψει τις πυρηνικές ικανότητες του Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν και αυτές αεροπορική επιδρομή στη διάρκεια του πολέμου.

Χθες, Δευτέρα, ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σανγκάης – ένας συνασπισμός ηγετών από την Ευρασία που περιλαμβάνει την Κίνα, το Ιράν και τη Ρωσία – προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία προσπάθεια με στόχο την «επανερμηνεία» του ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα το 2015.

Οι χώρες μέλη του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης δήλωσαν πως «κάθε προσπάθεια κακής ερμηνείας ή αυθαίρετης επανερμηνείας αυτού του ψηφίσματος θα έπληττε την εξουσία του Συμβουλίου Ασφαλείας» του ΟΗΕ, σύμφωνα με τελική ανακοίνωση της συνόδου κορυφής στην Τιαντζίν.

