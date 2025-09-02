Δικαστικό μπλόκο στον Τραμπ: Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την Εθνοφρουρά στην Καλιφόρνια για να επιβάλει τον νόμο

Ομοσπονδιακός δικαστής απαγόρευσε την Τρίτη στον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναπτύξει στρατεύματα της Εθνοφρουράς στην Καλιφόρνια για να εκτελέσουν ενέργειες επιβολής του νόμου εκεί, συμπεριλαμβανομένων συλλήψεων, ερευνών τοποθεσιών και ελέγχου πλήθους.

Η απόφαση ελήφθη σε σχέση μετά από αγωγή της πολιτείας της Καλιφόρνια που αμφισβητεί την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς από τον Τραμπ για την καταστολή διαμαρτυριών στο Λος Άντζελες σχετικά με τις πολιτικές επιβολής του νόμου της κυβέρνησης Τραμπ για τη μετανάστευση.

Ο δικαστής Τσαρλς Μπρέιερ δήλωσε ότι η ανάπτυξη των στρατευμάτων από τον Τραμπ παραβίασε τον ομοσπονδιακό νόμο Posse Comitatus.

Η απόφαση του Μπρέιερ περιορίζεται στην Καλιφόρνια, αλλά έρχεται καθώς ο Τραμπ έχει εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων της Εθνοφρουράς σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ (πχ Ουάσινγκτον, Σικάγο) για την αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Πηγή: CNBC