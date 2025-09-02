Logo Image

TASS: Πούτιν και Σι δεν συζήτησαν για κινεζική ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία

Βάσει πληροφοριών από το Κρεμλίνο

O Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ δεν συζήτησαν την ανάπτυξη κινεζικής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Κίνα, μεταδίδει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο πληρφορίες από το Κρεμλίνο.

Νωρίτερα ο Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα ουδέποτε εναντιώθηκε στο ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη.

«Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δεν έχουμε ποτέ αντιταχθεί σε αυτό», δήλωσε ο Πούτιν. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Μόσχας.

«Φυσικά, είναι απόφαση της Ουκρανία για το πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της. Αλλά αυτή η ασφάλεια… δεν μπορεί να διασφαλιστεί εις βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών, ιδίως εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πούτιν από την Κίνα, κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

