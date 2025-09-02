«Το θαύμα δεν συνέβη» στις συνομιλίες του Γάλλου πρωθυπουργού με την Ακροδεξιά

Αποτυχημένη ήταν και η τελευταία προσπάθεια του Γάλλου πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να προσελκύσει την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και κατ’ επέκταση να αποτρέψει την επερχόμενη κατάρρευση της κυβέρνησής του, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Ζορντάν Μπαρντελά.

«Το θαύμα δεν συνέβη, η σημερινή συνάντηση δεν αλλάζει τη στάση της Εθνικής Συσπείρωσης», είπε ο Μπαρντελά σε δημοσιογράφους την Τρίτη, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Μπαϊρού μαζί με τη Μαρίν Λεπέν.

Nous sommes en désaccord total avec les orientations du gouvernement. Les économies dans la mauvaise dépense publique ne sont pas faites et l’Etat continue à gaspiller l’argent public. Nous ne changerons pas d’avis après cette rencontre avec le Premier ministre. pic.twitter.com/YTcUC769EZ — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 2, 2025

Ο Μπαρντελά δήλωσε ότι ο Μπαϊρού ξεπέρασε κάποιες από τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματός του με τη αντιδημοφιλή περικοπή δαπανών ύψους 43,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα βρίσκεται στο επίκεντρο της ψήφου εμπιστοσύνης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα. Η ακροδεξιά θεωρεί ότι ο Μπαϊρού δεν έδωσε επαρκή έμφαση στη μείωση δαπανών που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λεπέν: Ο Μπαϊρού γνωρίζει πως η κυβέρνησή του έχει τελειώσει

«Αν η ερώτηση είναι: Έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση; Η απάντηση είναι όχι, δεν έχουμε», δήλωσε η Λεπέν.

Ο Μπαϊρού πραγματοποιεί συνομιλίες με κόμματα από όλο το πολιτικό φάσμα αυτή την εβδομάδα, για να βρεθεί κοινό έδαφος και να αποτρέψει την επερχόμενη έκπτωση. Αφότου ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης την περασμένη εβδομάδα, η πολιτική αντιπολίτευση της Γαλλίας έσπευσε να δηλώσει ότι θα ψηφίσει υπέρ της πτώσης της κυβέρνησής του, αφήνοντας ελάχιστες ελπίδες επιβίωσης στον μακροχρόνιο κεντρώο πολιτικό.

Σύμφωνα με τη Λεπέν, ο Μπαϊρού ήδη γνωρίζει ότι η κυβέρνησή του έχει τελειώσει.

«Επέλεξε να πατήσει το κουμπί εκτίναξης και μετά να ξεκινήσει διαβουλεύσεις. Αν ήθελε πραγματικά να μιλήσει σοβαρά, θα είχε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ήδη από τον Ιούλιο», δήλωσε.

Je rappelle qu’il y a un an, la majorité macroniste a passé un accord électoral pour nous empêcher d’obtenir une majorité absolue, un accord passé y compris avec la France insoumise. 40 députés de la France insoumise ont été élus, uniquement grâce à des accords. pic.twitter.com/J7XBi2jNoS — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 2, 2025

Ποιος θα διαδεχθεί τον Μπαϊρού;

Αν ο Μπαϊρού πέσει, παραμένει ασαφές πώς θα μπορέσει ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, να ξεπεράσει το πολιτικό αδιέξοδο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν δείχνουν ιδιαίτερη προθυμία να υποστηρίξουν τις αναγκαίες περικοπές για την εξισορρόπηση του γαλλικού προϋπολογισμού και την αποτροπή των αυξανόμενων ανησυχιών για εκτροχιασμό των δημόσιων δαπανών στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Ο Γάλλος πρόεδρος έχει ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις για το ποιος θα μπορούσε να διαδεχθεί τον Μπαϊρού στη θέση του πρωθυπουργού, σύμφωνα με αρκετούς συμμάχους του.

«Προσπαθεί να ισορροπήσει σε τεντωμένο σχοινί» και να βρει έναν νέο πρωθυπουργό που να μπορέσει να περάσει τον προϋπολογισμό από τη Βουλή χωρίς να ανατραπεί, είπε ένα άτομο προσκείμενο στον Μακρόν.

Αρκετά ονόματα έχουν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν στον γαλλικό Τύπο, μεταξύ των οποίων:

ο Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκονύ

ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν

ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ

Ωστόσο, την Τρίτη η Λεπέν μείωσε τις ελπίδες για έναν συμβιβασμό με οποιονδήποτε μελλοντικό πρωθυπουργό που θα έχει τη στήριξη του Μακρόν.

«Είναι η πολιτική του Εμανουέλ Μακρόν που είναι τοξική», είπε. Ο διάδοχος του Μπαϊρού θα πρέπει να «αποκοπεί» από τον Μακρόν, πρόσθεσε, εάν θέλει να επιβιώσει πολιτικά για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Με πληροφορίες από POLITICO