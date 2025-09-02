Ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος: Σε εξέλιξη οι προσπάθειες για να μπορέσει ο Αμπάς να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε στους Times of Israel ότι η Παλαιστινιακή Αρχή κάνει ό,τι μπορεί μέσω διαφόρων διαύλων για να πείσει τους Αμερικανούς να άρουν τους περιορισμούς βίζας για τον Αμπάς και άλλους ανώτερους Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Οι προσπάθειες αυτές καταβάλλονται για να μπορέσουν να παραστούν στη σύνοδο κορυφής υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ που έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει αργότερα αυτόν τον μήνα. Τονίζει ότι τα αραβικά κράτη, συμπεριλαμβανομένων των χωρών του Κόλπου, εργάζονται για να βοηθήσουν την Παλαιστινιακή Αρχή σε αυτό το θέμα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος επιθυμεί να παραμείνει ανώνυμος, υπογράμμισε ότι η κίνηση των ΗΠΑ «περιπλέκει τα πράγματα και δεν θέλουμε τα πράγματα να γίνουν πιο περίπλοκα».

«Θέλουμε αυτό να προχωρήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη συμφωνία μεταξύ του ΟΗΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών», σημείωσε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην υποχρέωση της Ουάσινγκτον βάσει της συμφωνίας της χώρας υποδοχής του ΟΗΕ να επιτρέψει στους ηγέτες να ταξιδέψουν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση.

«Είμαστε αποφασισμένοι να ακουστεί η φωνή του παλαιστινιακού λαού και να εκφωνηθεί η ομιλία του Παλαιστίνιου προέδρου στον ΟΗΕ με κάθε δυνατό μέσο», πρόσθεσε. Προσθέτει ότι μια εξ αποστάσεως ομιλία του Αμπάς είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται.

