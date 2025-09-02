Κατάρ: Η επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα θα κοστίσει εκατοντάδες ζωές αμάχων στη Γάζα, θα θέσει σε κίνδυνο ομήρους

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσάρι, προειδοποιεί ότι το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας θέτει σε κίνδυνο τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο αλ-Ανσάρι τόνισε: «Το επικίνδυνο βήμα που κάνει το Ισραήλ, η εισβολή στην Πόλη της Γάζας, δεδομένου του πυκνού πληθυσμού και της επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης, θα προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων».

Θα «θέσει σε κίνδυνο τους πάντες, συμπεριλαμβανομένων των ομήρων», πρόσθεσε.

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Ο αλ-Ανσάρι αναφέρεται επίσης στο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός από ομήρους, προσθέτοντας: «Όλες οι προσπάθειες για την έναρξη των διαπραγματεύσεων έχουν καταλήξει σε έλλειψη συνεργασίας από το Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει απάντηση από το Ισραήλ [στην τελευταία πρόταση]. Και για να επιτευχθεί μια συμφωνία του ενός ή του άλλου είδους, πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα από το Ισραήλ για μια συμφωνία».

Σε μια πρόσφατα δημοσιευμένη συνέντευξη στους Times of Israel από τη Ντόχα, ο αλ-Ανσάρι προειδοποίησε ομοίως: «Η κατοχή της πόλης της Γάζας, η οποία θα έχει καταστροφικά ανθρωπιστικά αποτελέσματα, δεν πρόκειται να ωθήσει καμία πλευρά προς μια συμφωνία… Είπαμε στους Ισραηλινούς ότι θέτουν σε κίνδυνο τους ομήρους τους, τον λαό τους, χωρίς να έχουν στρατηγική άποψη για το τι θέλουν να κάνουν».

Πηγή: Times of Israel