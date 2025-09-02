Αφγανιστάν: Νέος σεισμός για 5,5 Ρίχτερ στα νότια της χώρας

Νέος σεισμός μεγέθους 5.5 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 3:30 ώρα Ελλάδας στο νότιο Αφγανιστάν.

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί από τα 6 Ρίχτερ που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα φθάνουν τους 1.124.

Η αφγανική πτέρυγα της Ερυθράς Ημισελήνου ανακοίνωσε επίσης –σύμφωνα με το Reuters- ότι τουλάχιστον 3.251 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και πάνω από 8.000 σπίτια έχουν καταστραφεί.

Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά μέσα στις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς τα σωστικά συνεργεία θα φτάνουν στα πιο απομακρυσμένα, ορεινά χωριά, όπου η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ελικόπτερο.

Μάχη με τον χρόνο για επιζώντες

Πέρα από το γεγονός ότι οι περιοχές είναι εξαιρετικά δύσβατες, οι διασώστες έχουν να αντιμετωπίσουν δρόμους που έχουν καταστραφεί από τις κατολισθήσεις, αλλά και συνεχείς μετασεισμούς.

Δεκάδες χωριά παραμένουν αποκλεισμένα λόγω κατολισθήσεων που έχουν κλείσει τους δρόμους. «Πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να είναι παγιδευμένοι στα συντρίμμια», δήλωσε τοπικός αξιωματούχος, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Εκτιμάται ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν κάτω από τα συντρίμμια.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ανακοίνωσε την εκταμίευση 5 εκατ. δολαρίων από το ταμείο εκτάκτων αναγκών (CERF), ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης τόνισε ότι η πρόσβαση σε αρκετές περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη. «Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε περαιτέρω υποστήριξη», ανέφερε ο ΟΗΕ.

