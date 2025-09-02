Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ παραπέμπεται σε δίκη για βιασμό της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού

Ανακριτής διέταξε την παραπομπή στο Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού του 76χρονου ηθοποιού Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμό και σεξουαλική επίθεση κατά της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου από πηγές κοντά στην υπόθεση.

«(αυτό που γίνεται) είναι πολύ μεγάλο. Είμαι ανακουφισμένη », δήλωσε στο Instagram η ηθοποιός, η οποία υπέβαλε καταγγελία το 2018, λίγες ημέρες μετά τα γεγονότα που καταγγέλλει.

Ο γίγαντας του γαλλικού κινηματογράφου, ο οποίος έχει αναφέρει μια συναινετική σχέση με την ηθοποιό, είχε ήδη καταδικαστεί στα μέσα Μαΐου σε 18μηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή για τη σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες στα γυρίσματα της ταινίας Les Volets verts το 2021, μια ποινή για την οποία έχει ασκήσει έφεση.

«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018» στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι, δήλωσε η δικηγόρος της μηνύτριας Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η πελάτισσά μου κι εγώ», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να σχολιάσει αμέσως την απόφαση αυτή του ανακριτή.

Πηγές: Le Figaro, AFP