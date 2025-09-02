Logo Image

Χέρτζογκ: Το Ισραήλ πρέπει να σκεφτεί «βαθιά και με θάρρος» για τη Γάζα μετά τη Χαμάς

Κόσμος

REUTERS/Ints Kalnins

Ο Ισραηλινός πρόεδρος τοποθετήθηκε για την επόμενη μέρα στη Γάζα

Το Ισραήλ πρέπει να σκεφτεί «βαθιά, πρακτικά και, εξίσου σημαντικό, με θάρρος» για το μέλλον της Γάζας μετά τη Χαμάς, δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτήν την εκστρατεία, ελήφθησαν θαρραλέες και σημαντικές αποφάσεις ασφαλείας από την πολιτική ηγεσία – η οποία φέρει την εξουσία και της οποίας οι αποφάσεις εκτελούνται από το εκτελεστικό κλιμάκιο», λέει σε ομιλία του στην τελετή απονομής του Βραβείου Άμυνας του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ.

«Τώρα απαιτείται να σκεφτούμε βαθιά, πρακτικά και, εξίσου σημαντικό, με θάρρος – σχετικά με την επόμενη μέρα και την πολιτική πορεία που πρέπει να συμπληρώσει τη στρατιωτική εκστρατεία».

Πηγή: Times of Israel 

