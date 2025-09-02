Πούτιν: Ουδέποτε αντιταχθήκαμε στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ – Άλλο θέμα το ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι η Μόσχα ουδέποτε εναντιώθηκε στο ενδεχόμενο ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ παράλληλα απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι η Μόσχα σχεδιάζει να επιτεθεί με κάποιο τρόπο στην Ευρώπη.

«Όσον αφορά την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, δεν έχουμε ποτέ αντιταχθεί σε αυτό», δήλωσε ο Πούτιν. «Όσο για το ΝΑΤΟ, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία δεν πρέπει να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της Μόσχας.

«Φυσικά, είναι απόφαση της Ουκρανία για το πώς θα διασφαλίσει την ασφάλειά της. Αλλά αυτή η ασφάλεια… δεν μπορεί να διασφαλιστεί εις βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών, ιδίως εις βάρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», δήλωσε ο Πούτιν από την Κίνα, κατά την διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, που μετέδωσε το Reuters, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι με την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά, η στρατιωτική συμμαχία προσπαθεί να απορροφήσει τον μετασοβιετικό χώρο και η Ρωσία απλώς πρέπει να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Επανέλαβε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι αποδεκτή από τη Ρωσία.

Οι δηλώσεις Φίτσο

Από την πλευρά του, ο Φίτσο αναφέρθηκε στην κριτική που δέχεται από άλλες χώρες της ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή του – ως ο μόνος ηγέτης της ΕΕ- στην Κίνα, όπως και στην παρέλαση της Ημέρας της Νίκης στη Μόσχα τον Μάιο, και υποστήριξε ότι το κάνει από σεβασμό στα θύματα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Φίτσο τόνισε επανειλημμένα τη δέσμευση της Σλοβακίας στην ΕΕ, αλλά εξέφρασε τη λύπη του που δεν καταλάβαινε ορισμένες από τις αποφάσεις της.

Στα σχόλιά του, πίεσε για την εξομάλυνση των οικονομικών σχέσεων με τη Ρωσία και επέκρινε την Ουκρανία για τις επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές φυσικού αερίου που μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο στη Σλοβακία και την Ουγγαρία.

Μίλησε επίσης για την απόφαση σχετικά με την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ και τόνισε ότι ενώ «κάθε χώρα έχει δικαίωμα σε μια ευρωπαϊκή προοπτική», «η Ουκρανία πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την ένταξή της στην ΕΕ», έτσι ώστε «τα πολιτικά κριτήρια να μην υπερισχύουν των κριτηρίων προετοιμασίας» για την ένταξη στην Ένωση.

Επανέλαβε επίσης την πάγια θέση του ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στην Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο Πούτιν αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα σε επόμενα σχόλιά του, λέγοντας απευθυνέμενος στον Σλοβάκο ηγέτη ότι η Ρωσία «εκτιμά ιδιαίτερα την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική που εσείς και η ομάδα σας, η κυβέρνησή σας, ακολουθείτε».