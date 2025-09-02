Ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυροσβεστικού στόλου: 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Ο ευρωπαϊκός πυροσβεστικός στόλος ενισχύθηκε με επιπλέον 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα με πόρους από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος απαντάει σε ερώτηση του ευρωβουλευτή της ΝΔ Γιώργου Αυτιά.

«Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής», υπογραμμίζει ο Ραφαέλε Φίτο αναφέροντας πως για την περίοδο των δασικών πυρκαγιών το 2025, η ΕΕ διαθέτει 22 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα από τον μεταβατικό στόλο rescEU και την Ευρωπαϊκή Δεξαμενή Πολιτικής Προστασίας, τα οποία σταθμεύουν σε 10 χώρες.

Η ΕΕ έχει διαθέσει σημαντικούς χρηματοδοτικούς πόρους για τη δημιουργία μόνιμου πυροσβεστικού στόλου rescEU, συνεχίζει εξηγώντας ότι πρόκειται για 12 αμφίβια αεροσκάφη μεσαίου μεγέθους και 5 ελικόπτερα, χρηματοδοτούμενα από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, τα οποία θα τεθούν σταδιακά σε υπηρεσία, ενώ το πρώτο ελικόπτερο αναμένεται το 2026 και τα πρώτα αεροσκάφη από τις αρχές του 2028.

«Αυτό θα δώσει πρόσθετη ώθηση στην ετοιμότητα της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών για τα επόμενα έτη», τονίζει.

Η εξέλιξη αυτή αφορά άμεσα και την Ελλάδα, καθώς αυξάνεται έτσι η δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδράμει αποτελεσματικά στα κράτη μέλη που πλήττονται από τις πυρκαγιές, όπως η Ελλάδα, κατά τη θερινή περίοδο, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση.

Ο Επίτροπος σημειώνει ότι για την περίοδο 2021-27 έχουν διατεθεί στην Ελλάδα 421 εκατ. ευρώ για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και επαναλαμβάνει ότι η χώρα μας μπορεί να λάβει αποζημιώσεις εξπρές, εφόσον καταθέσει αίτημα για βοήθεια εντός 12 εβδομάδων από την πρώτη ζημιά.

Ολόκληρη η απάντησή του

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας, η οποία έχει στη διάθεσή της 12 εβδομάδες από τη στιγμή επέλευσης της πρώτης ζημίας, ενώ πρέπει να αποδείξει ότι η συνολική άμεση ζημία υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2012/2002. Το ΤΑΕΕ μπορεί να καλύψει μέρος του κόστους για ενέργειες έκτακτης ανάγκης και ανάκαμψης που βαρύνει τις δημόσιες αρχές. Οι ιδιωτικές ζημίες δεν είναι επιλέξιμες.

Η ετοιμότητα για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών βρίσκεται ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής. Φέτος το καλοκαίρι, η Επιτροπή έχει εκ των προτέρων τοποθετήσει στρατηγικά 650 πυροσβέστες σε χώρες επιρρεπείς σε δασικές πυρκαγιές και συγχρηματοδοτεί την παραμονή τους εκεί, ώστε να εξασφαλιστούν ταχύτεροι χρόνοι απόκρισης και πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2021-2027 έχει διατεθεί συνολική δημόσια χρηματοδότηση ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ για την πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων πυρκαγιάς στα κράτη μέλη. Από το ποσό αυτό, 421 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί στην Ελλάδα. Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας χρηματοδοτεί επενδύσεις αξίας άνω των 850 εκατ. ευρώ στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών.