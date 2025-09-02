Logo Image

Ο Τραμπ θα προβεί σε ανακοίνωση – έκπληξη στις 21:00 το βράδυ

Κόσμος

Ο Τραμπ θα προβεί σε ανακοίνωση – έκπληξη στις 21:00 το βράδυ

REUTERS/Kevin Lamarque

Δεν έχει δοθεί καμία πληροφορία για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης - Ποιες οι εικασίες

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σε μια συγκυρία όπου οι εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγή του Λευκού Οίκου, η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (21:00 ώρα Ελλάδος).

Οι δασμοί στο επίκεντρο;

Κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, με αποτέλεσμα να εκφράζονται διάφορες εικασίες. Στα social media κάποιοι το συνδέουν με θέματα υγείας, ωστόσο το Bloomberg σημειώνει πως η αναμενόμενη δήλωση έρχεται σε ένα περιβάλλον «πυκνών καπνών» αβεβαιότητας γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς.

Η απόφαση του Τραμπ να διατηρήσει τον δασμό 50% στις εισαγωγές από την Ινδία συνεχίζει να προκαλεί ένταση στις σχέσεις με συμμάχους, τη στιγμή που οι διμερείς δεσμοί έχουν ήδη δοκιμαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Η διάσταση με Ρωσία και Κίνα

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει λύση στη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας δεν έχουν αποδώσει.

Η προσέγγιση Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θεωρείται ακόμη ένα στοιχείο που ενδέχεται να απασχολήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube