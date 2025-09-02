Ο Τραμπ θα προβεί σε ανακοίνωση – έκπληξη στις 21:00 το βράδυ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση από το Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, σε μια συγκυρία όπου οι εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, που επικαλείται πηγή του Λευκού Οίκου, η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έχει προγραμματιστεί για τις 14:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (21:00 ώρα Ελλάδος).

Οι δασμοί στο επίκεντρο;

Κανείς δεν γνωρίζει ποιο θα είναι το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, με αποτέλεσμα να εκφράζονται διάφορες εικασίες. Στα social media κάποιοι το συνδέουν με θέματα υγείας, ωστόσο το Bloomberg σημειώνει πως η αναμενόμενη δήλωση έρχεται σε ένα περιβάλλον «πυκνών καπνών» αβεβαιότητας γύρω από τους αμερικανικούς δασμούς.

Η απόφαση του Τραμπ να διατηρήσει τον δασμό 50% στις εισαγωγές από την Ινδία συνεχίζει να προκαλεί ένταση στις σχέσεις με συμμάχους, τη στιγμή που οι διμερείς δεσμοί έχουν ήδη δοκιμαστεί τις τελευταίες εβδομάδες.

BREAKING: President Trump will be making an “announcement” from the Oval Office Tuesday at 2pm ET Get ready What’s it going to be this time?! pic.twitter.com/ZUBY8a5VLF — Nick Sortor (@nicksortor) September 2, 2025

Η διάσταση με Ρωσία και Κίνα

Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες του Τραμπ να προωθήσει λύση στη σύγκρουση Ρωσίας–Ουκρανίας δεν έχουν αποδώσει.

Η προσέγγιση Ινδίας, Κίνας και Ρωσίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) θεωρείται ακόμη ένα στοιχείο που ενδέχεται να απασχολήσει τον Αμερικανό πρόεδρο.