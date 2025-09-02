Γαλλία: Διαβουλεύσεις χωρίς νόημα του Μπαϊρού με τους επικεφαλής των κομμάτων

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ξεκίνησε μια σειρά από μάταιες, όπως φαίνεται, πολιτικές διαβουλεύσεις τη Δευτέρα, μια εβδομάδα πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στην Εθνοσυνέλευση που θα σφραγίσει το μέλλον ή το ναυάγιο της κυβέρνησής του, ενώ συνεχίζει να υπερασπίζεται την απόφασή του, η οποία έχει επικριθεί ακόμη και εντός του συνασπισμού του.

Οι διαβουλεύσεις αυτές δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά, καθώς σύσσωμη η αντιπολίτευση ζητά την παραίτηση της κυβέρνησης και τον ορισμό πρωθυπουργού από την Αριστερά ή (όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Εθνικής Συσπείρωσης) νέες εκλογές.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας συναντήθηκε με τους ηγέτες του Κομμουνιστικού Κόμματος τη Δευτέρα και συνεχίζει αυτή την Τρίτη και Τετάρτη, κυρίως με εκείνους των κομμάτων που υποστηρίζουν τον προεδρικό συνασπισμό και εκείνους του Εθνικού Συναγερμού.

Η επικεφαλής των βουλευτών του RN, Μαρίν Λεπέν, υπέδειξε ότι θα τιμήσει τη συνάντηση από «δημοκρατική ευγένεια», αλλά δεν περίμενε «τίποτα» από αυτήν.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για δύο χρόνια», δήλωσε ο πρόεδρος του RN, Ζορντάν Μπαρντελά, το περασμένο Σάββατο. Επέμεινε ότι «δεν βλέπει άλλη λύση» στην πολιτική κρίση από το να «στραφεί στον γαλλικό λαό» διοργανώνοντας νέες βουλευτικές εκλογές.

Το RN επικεντρώνεται κυρίως σε μια πιθανή διάλυση της Εθνοσυνέλευσης, από την οποία θα αναδειχθεί νικήτρια σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, για την οποία «το καθήκον μας είναι να είμαστε έτοιμοι», δήλωσε σε προεκλογικό γραφείο του κόμματος τη Δευτέρα.

Ο ηγέτης των Κομμουνιστών, Φαμπιέν Ρουσέλ, από την πλευρά του, καταδίκασε τον «επαίσχυντο» προϋπολογισμό του Φρανσουά Μπαϊρού και ζήτησε έναν νέο πρωθυπουργό από την Αριστερά.

Με πληροφορίες από Le Figaro