Παρέλαση στο Πεκίνο: Η Κίνα θα παρουσιάσει το όπλο που έκρυβε από τον υπόλοιπο κόσμο

Η Κίνα αναμένεται να παρουσιάσει τη στρατιωτική της ισχύ την Τετάρτη στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που θα λάβει χώρα στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου, για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην διάρκεια της παρέλασης πρόκειται να αποκαλύψει ένα όπλο που έκρυβε από τον υπόλοιπο κόσμο, αναφέρει δημοσίευμα της βρετανικής Telegraph. Πρόκειται για «το πιο ισχυρό σύστημα αεράμυνας με λέιζερ στον κόσμο», σύμφωνα με κινεζικές πηγές.

Το λέιζερ θα αποτελέσει μέρος μιας σειράς όπλων υψηλής τεχνολογίας που έχουν σχεδιαστεί για να προβάλλουν τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) ως μια ολοκληρωμένη και ισχυρή δύναμη που μπορεί να ανταγωνιστεί, ή ακόμα και να ξεπεράσει, τις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Το κινεζικό σύστημα που πρόκειται να παρελάσει στο Πεκίνο εκτιμάται ότι είναι ένα OW5-A10 10kw, ένα λέιζερ τοποθετημένο σε φορτηγό που φέρεται να είναι ικανό να αναχαιτίζει σμήνη drones.

Είναι ένα από μια σειρά κινεζικών συστημάτων που περιλαμβάνει το Silent Hunter, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις για την κατάρριψη ουκρανικών drones τον Μάιο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μεγαλειώδης παρέλαση

Η παρέλαση του Πεκίνου αναμένεται να είναι μεγαλειώδης, πιο «πληθωρική» και ακριβή από εκείνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα φέτος στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον – τις δύο άλλες χώρες με τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες στον κόσμο.

Και οι αναλυτές του Πενταγώνου θα έχουν εκεί στραμμένη την προσοχή τους αναζητώντας στοιχεία σχετικά με τα όπλα που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ σε περίπτωση σύγκρουσης, με την Ταϊβάν πάντα στην άκρη του μυαλού τους.

Οι Αμερικανοί αναλυτές θα έχουν τα «μάτια τους ανοιχτά» για «τεχνικούς δείκτες» προκειμένου να κρίνουν αν τα όπλα που εκτίθενται μοιάζουν «αληθινά» ή με «ταύρους», δήλωσε ο Ρομπ Πίτερς, ανώτερος ερευνητής στο Heritage Foundation.

«Κάθε φορά που [η Κίνα] παρουσιάζει νέες εξαιρετικές τεχνολογίες… είναι καλό να θυμόμαστε ότι, παρά την εμφανή πρόοδό της, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί μήπως δεν διαθέτουν τα καλύτερα υλικά ή δεν ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν», εξήγησε.

Ο κινεζικός στρατός δεν έχει βρεθεί σε μάχη από το 1979.

Παρ ‘όλα αυτά, η φετινή παρέλαση έρχεται λίγους μήνες αφότου το Πακιστάν χρησιμοποίησε κινεζικής κατασκευής όπλα, το μαχητικό αεροσκάφος J-10 και τον πύραυλο PL-15, για να καταρρίψει ένα γαλλικής κατασκευής Rafale της ινδικής Πολεμική Αεροπορίας, στο πρώτο περιστατικό που κινεζική τεχνολογία καταστρέφει δυτικό αμυντικό προϊόν.

Η κινεζική τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών έχει επίσης αποδείξει τις δυνατότητές της στην Ουκρανία, τόσο με τα φθηνά, μικρής εμβέλειας Mavic που χρησιμοποιούνται και από τις δύο πλευρές όσο και με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη- καμικάζι μεγαλύτερης εμβέλειας που χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό από τον στρατό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι αλλαγές

Με βάση τις δύο προηγούμενες στρατιωτικές παρελάσεις του Πεκίνου είναι σαφείς οι μεταβαλλόμενες τάσεις στις αμυντικές προμήθειες της Κίνας.

Το 2015, ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε στρατηγικούς πυραύλους ικανούς να πλήξουν την ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Το 2019, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έκλεψαν την παράσταση, με το επιθετικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος GJ-11 να παρουσιάζεται για πρώτη φορά.

Υπάρχουν εικασίες ότι το Πεκίνο ενδέχεται να παρουσιάσει φέτος τον stealth διάδοχό του, το GJ-11 Sharp Sword, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως ο λεγόμενος «πιστός φύλακας» σε πιλοτικά αεροσκάφη – πετώντας δηλαδή μαζί τους σε πολεμικές αποστολές.

Η πολυδιαφημισμένη επίδειξη όπλων λέιζερ αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη σημασία τους για τους στρατούς σε όλο τον κόσμο.

Με την άφιξη των χαμηλού κόστους drones, τα συστήματα αεράμυνας που εξαρτώνται από πυραύλους αξίας 1,5 εκατομμυρίου λιρών αποτελούν σπατάλη πόρων.

Αν και είναι δαπανηρά από μόνα τους, τα όπλα λέιζερ υψηλής ενέργειας διαθέτουν έναν γεμιστήρα ο οποίος μπορεί να καταρρίψει drones με μόλις 10 λίρες ανά βολή.

Το Ισραήλ έγινε η πρώτη χώρα που επέδειξε επιτυχημένη αναχαίτιση σε μάχη όταν τα συστήματα Lite-Beam και Iron-Beam κατέρριψαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Οι σκεπτικιστές πάντως σημειώνουν ότι αυτά τα όπλα απαιτούν μεγάλη ποσότητα ισχύος και μπορούν να βρουν εμπόδια από τον καπνό, τη σκόνη, την ομίχλη ή τη θερμοκρασία.