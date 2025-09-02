Διμερής συνάντηση Σι και Πούτιν στο Πεκίνο – Σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου» οι σχέσεις Κίνας και Ρωσίας

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κι ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν σήμερα διμερή συνάντηση στο Πεκίνο, σύμφωνα με το κινεζικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Ο Πούτιν σημείωσε με ικανοποίηση σήμερα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Κινέζο ομόλογό του, ότι η σχέση των δυο δυνάμεων βελτιώθηκε περαιτέρω, φθάνοντας το τρέχον διάστημα σε «επίπεδο άνευ προηγουμένου».

Από την πλευρά του, ο Κινέζος πρόεδρος εξήρε τη σχέση «πλήρους στρατηγικής συνεργασίας» του Πεκίνου και της Μόσχας, επαναλαμβάνοντας πως σκοπός του είναι να συνεχιστεί η συνεργασία «για την οικοδόμηση παγκόσμιου συστήματος διακυβέρνησης πιο δίκαιου και πιο λογικού», σύμφωνα με τοποθέτησή του που μεταδόθηκε κατά την έναρξη συνομιλιών τους στην κινεζική πρωτεύουσα.

«Παρών» στην παρέλαση του Πεκίνου

Ο Ρώσος πρόεδρος, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα από την Κυριακή, έφθασε νωρίτερα στην κινεζική πρωτεύουσα από την Τιαντζίν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Σε αυτή τη σύνοδο, στην οποία μετείχαν περισσότεροι από είκοσι εκτός Δύσης ηγέτες, Σι και Πούτιν εμφανίστηκαν ως αντίβαρο στην παγκόσμια αμερικανική ηγεμονία, αφήνοντας αιχμές για τη διεθνή πολιτική της Ουάσιγκτον.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την παρουσία του στη Σύνοδο, για να μιλήσει και για το ζήτημα της Ουκρανίας, υπεραμυνάμενος της επίθεσής του στην Ουκρανία και κατηγορώντας για άλλη μια φορά τη Δύση ότι προκάλεσε τη σύγκρουση.

«Η κρίση αυτή δεν ξέσπασε από την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος στην Ουκρανία, το οποίο υποστηρίχθηκε και προκλήθηκε από τη Δύση», δήλωσε. Πάντως υποστήριξε επίσης ότι η «συνεννόηση» που επιτεύχθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα, με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανοίγουν ένα δρόμο για την εξεύρεση λύσης στην κρίση στην Ουκρανία.

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται να παραστεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην κινεζική πρωτεύουσα, για την 80ή επέτειο της συνθηκολόγησης της Ιαπωνίας που σηματοδότησε το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.