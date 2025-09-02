Ρωσία: Συναγερμός στο Ραστόφ – Απομακρύνθηκαν 300 κάτοικοι εν μέσω επίθεσης από ουκρανικά drones

Συναγερμός σήμανε τη νύχτα στην περιφέρεια Ραστόφ της Ρωσίας, όταν ουκρανική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές, μικρές πυρκαγιές και τον τραυματισμό τριών ανθρώπων.

Πάνω από 300 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους εσπευσμένα.

Μαζική εκκένωση

Ο περιφερειάρχης της Ραστόφ, Γιούρι Σλιούσαρ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι σε πολυκατοικία εντοπίστηκε εκρηκτικός μηχανισμός προσαρμοσμένος σε ουκρανικό drone.

Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η απομάκρυνση 320 ενοίκων μέσα στη νύχτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την επίθεση τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, ανάμεσά τους και ένα παιδί. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ζημιές και μικρές πυρκαγιές

Ο Σλιούσαρ έκανε λόγο για ζημιές σε κτίρια και για μικρής έκτασης πυρκαγιές που ξέσπασαν σε άλλα σημεία της περιοχής λόγω της επιδρομής, οι οποίες τέθηκαν γρήγορα υπό έλεγχο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ