Βέλγιο: Θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Το Βέλγιο θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εντός του μήνα, όπως ανακοίνωσε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό.

«Η Παλαιστίνη θα αναγνωριστεί από το Βέλγιο κατά τη σύνοδο του ΟΗΕ» και ταυτόχρονα θα ανακοινωθούν «αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της ισραηλινής κυβέρνησης», τόνισε ο επικεφαλής της βελγικής διπλωματίας Πρεβό μέσω X.

Το Ισραήλ θα βρεθεί αντιμέτωπο με 12 κυρώσεις από το Βέλγιο, συνέχισε ο Πρεβό, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης εισαγωγής προϊόντων από παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και «αναθεώρηση των πολιτικών δημοσίων συμβάσεων με ισραηλινές εταιρείες».

Το Βέλγιο προχωράει σε αυτή τη δέσμευση «υπό το πρίσμα της ανθρωπιστικής τραγωδίας που εκτυλίσσεται στην Παλαιστίνη, ιδιαίτερα στη Γάζα», εξήγησε ο Βέλγος υπουργός Εξωτερικών, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης θα επισημοποιηθεί μόνο όταν απελευθερωθεί και ο τελευταίος όμηρος στη Γάζα και «η Χαμάς δεν έχει πλέον κανένα ρόλο στη διαχείριση της Παλαιστίνης».

Τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ είχε δηλώσει ότι η αναγνώριση της Παλαιστίνης θα πρέπει να συνδεθεί με αυστηρούς όρους, σύμφωνα με το βελγικό πρακτορείο ειδήσεων Belga.

Στα τέλη Ιουλίου, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε ότι το Παρίσι θα αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, που θα διεξαχθεί από την 9η ως την 23η Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Πάνω από άλλες δέκα δυτικές χώρες κάλεσαν όσες κυβερνήσεις του κόσμου δεν το έχουν πράξει να το κάνουν.

