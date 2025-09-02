Σουδάν: Κατολίσθηση έθαψε ένα ολόκληρο χωριό – 1.000 νεκροί, 1 επιζών (βίντεο)

Ανείπωτη τραγωδία στο Σουδάν, για μία κοινότητα στα όρη Μάρα, στη δυτική επαρχία του Νταρφούρ.

Κατολίσθηση που σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου έθαψε ολόκληρο χωριό, αφήνοντας πίσω του πάνω από 1.000 νεκρούς και μόλις έναν επιζήσαντα.

At least 1000 dead after a huge landslide hit the village of Tarasin, Sudan. #Landslide #Sudan #Tragity pic.twitter.com/r6i4S02uWL — Roman Davis (@RomanDa45878579) September 2, 2025

«Το χωριό ισοπεδώθηκε»

Σύμφωνα με το Κίνημα-Στρατό Απελευθέρωσης του Σουδάν (SLM/A), η κατολίσθηση προκλήθηκε έπειτα από μέρες σφοδρών βροχοπτώσεων.

«Το χωριό ισοπεδώθηκε ολοσχερώς», τόνισε η οργάνωση, ζητώντας από τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις αρωγής να συνδράμουν στις επιχειρήσεις ανάσυρσης των σορών ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Θύματα του πολέμου και της φύσης

Πολλά από τα θύματα είχαν καταφύγει στα όρη Μάρα για να γλιτώσουν από τις συγκρούσεις μεταξύ του τακτικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), που μαίνονται από τον Απρίλιο του 2023. Παρά τις ελλείψεις σε τρόφιμα και φάρμακα, το βουνό είχε γίνει καταφύγιο εκτοπισμένων.

Η ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν μπαίνει πλέον στον τρίτο χρόνο του, έχοντας ήδη στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και εκτοπίσει εκατομμύρια.

Ο ΟΗΕ μιλά για «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο», με πάνω από τον μισό πληθυσμό της χώρας να βρίσκεται σε επισιτιστική ανασφάλεια.

Εστία έντασης το Ελ Φάσερ

Την ίδια ώρα, οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στην πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ, το Ελ Φάσερ. Οι ΔΤΥ επιχειρούν να κυριεύσουν την πόλη, εντείνοντας τις επιθέσεις τους και κλιμακώνοντας τον πόλεμο που έχει βυθίσει το Σουδάν σε χάος και απελπισία.

Πηγές: ΑΠΕ – ΜΠΕ, Reuters