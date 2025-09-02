Το πολυτελές θωρακισμένο τρένο που μεταφέρει τον Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, αναχώρησε τη Δευτέρα για την Κίνα με το ειδικό θωρακισμένο τρένο του, προκειμένου να παραστεί στον εορτασμό της επίσημης παράδοσης της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως επιβεβαίωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης KCNA την Τρίτη.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο Κιμ έφυγε από την Πιονγιάνγκ με τρένο για να παραστεί στην στρατιωτική παρέλαση στην Κίνα, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή που είναι εξοικειωμένη με θέματα της Βόρειας Κορέας.

Το τρένο του Νοτιοκορεάτη ηγέτη λέγεται ότι περιλαμβάνει βαγόνι εστιατορίου που σερβίρει εκλεκτά γαλλικά κρασιά και πιάτα όπως φρέσκο αστακό.

Η βαριά θωράκιση του τρένου σημαίνει ότι ταξιδεύει αργά, και το ταξίδι του Κιμ αναμένεται να διαρκέσει έως και 24 ώρες, σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap της Νότιας Κορέας.

Η παράδοση των ταξιδιών με τρένο ξεκίνησε από τον παππού του Κιμ, Κιμ Ιλ Σουνγκ, ο οποίος έκανε ταξίδια με το δικό του τρένο στο Βιετνάμ και την Ανατολική Ευρώπη.

Ο πατέρας του Κιμ, Κιμ Γιονγκ Ιλ, ταξίδευε επίσης με τρένο, καθώς φημολογείται ότι φοβόταν να πετάει με αεροπλάνο.

Σύμφωνα με ένα νότιοκορεατικό ειδησεογραφικό μέσο, το θωρακισμένο τρένο έχει περίπου 90 βαγόνια, μεταξύ των οποίων αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες υποδοχής και υπνοδωμάτια.

Με πληροφορίες από Reuters, BBC