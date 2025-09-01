Πούτιν και Μόντι «χέρι-χέρι» στην Κίνα – «Διεισδυτική» η ανταλλαγή απόψεων στο αυτοκίνητο του Ρώσου προέδρου

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι είχε μια «διεισδυτική» ανταλλαγή απόψεων με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στα πλαίσια της συνόδου κορυφής στην Κίνα. Οι δύο ηγέτες πέρασαν 45 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο του Ρώσου Προέδρου, μετά το οποίο ο Μόντι δημοσίευσε μια φωτογραφία της διαδρομής τους, συνοδευόμενη από εγκωμιαστικά σχόλια για τον Πούτιν.

«Ήταν σαν στο σπίτι τους… Ένιωθαν άνετα εκεί, και γι’ αυτό συνέχισαν τη συζήτηση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πούτιν.

Η συνάντηση έγινε μετά από σκηνές όπου οι δύο ηγέτες κρατιούνταν χέρι-χέρι, υπό τη φιλοξενία του Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), η οποία ερμηνεύεται ως πρόκληση προς τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ.

After the proceedings at the SCO Summit venue, President Putin and I travelled together to the venue of our bilateral meeting. Conversations with him are always insightful. pic.twitter.com/oYZVGDLxtc — Narendra Modi (@narendramodi) September 1, 2025

Η Ουκρανία στο επίκεντρο της Ινδο-Αμερικανικής διαμάχης

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει δασμούς 50% στις ινδικές εισαγωγές ως μέτρο τιμωρίας για την αγορά ρωσικού πετρελαίου και στρατιωτικού εξοπλισμού από το Νέο Δελχί.

Οι δασμοί αυτοί — από τους υψηλότερους παγκοσμίως — περιλαμβάνουν επιπλέον πέναλτι 25% για συναλλαγές με τη Ρωσία, οι οποίες αποτελούν βασική πηγή χρηματοδότησης για τον πόλεμο της στην Ουκρανία.

Η Ινδία, αν και αποτελεί κρίσιμο στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή Ινδο-Ειρηνικού, δεν έχει δείξει σημάδια ότι σκοπεύει να σταματήσει τις αγορές από τη Ρωσία. Η εμφανής φιλία με τον Πούτιν στο Τιαντζίν ερμηνεύεται ως απάντηση στις απειλές του Τραμπ.

Μέχρι πρόσφατα, οι ΗΠΑ ήταν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας.

Οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία:

Οι δασμοί 50% του Τραμπ κατά της Ινδίας τίθενται σε ισχύ.

Ο Πούτιν δήλωσε πως είχε επιτύχει «συμφωνίες κατανόησης» με τον Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μόντι και Σι συναντήθηκαν, με τον Τραμπ να θεωρείται ως «αστάθμητος παράγοντας» και το επίκεντρο πολλών συζητήσεων.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν βρισκόταν αντιμέτωπος με προθεσμία που του έθεσε ο Τραμπ για να συμφωνήσει σε συνομιλίες ειρήνης με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία δήλωσε ότι δεν υπάρχουν σχέδια για τέτοια συνάντηση.

Τι είπε στην εισήγησή του ο Πούτιν

Μιλώντας στη σύνοδο στο Τιαντζίν, ο Πούτιν ευχαρίστησε τους ηγέτες της Κίνας και της Ινδίας για τη στήριξή τους και τις προσπάθειές τους να «συνεισφέρουν στην επίλυση της ουκρανικής κρίσης».

Στην ομιλία του, ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι «συμφωνίες κατανόησης» που επετεύχθησαν στη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον προηγούμενο μήνα, ελπίζει να ανοίξουν τον δρόμο προς την ειρήνη στην Ουκρανία.

Στις 22 Αυγούστου, ο Τραμπ δήλωσε ότι είχε δώσει στον Πούτιν «μερικές εβδομάδες» για να απαντήσει, πριν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε περαιτέρω ενέργειες.

Ήταν το τελευταίο σε μια σειρά από τελεσίγραφα και προθεσμίες που έχει δώσει στον Ρώσο ηγέτη — ο οποίος τα έχει αγνοήσει.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα μπορούσε να λύσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε μία μέρα.

Με πληροφορίες από BBC