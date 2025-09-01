Βρετανία: Ο Ντέιβιντ Λάμι καταδικάζει το Ισραήλ για τη δημιουργία «ανθρωπογενούς λιμού» στη Γάζα

Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε«εξοργισμένος από την άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει την παροχή επαρκούς βοήθειας» στη Γάζα.

«Δεν πρόκειται για φυσική καταστροφή», τόνισε. «Είναι ένας λιμός που προκαλείται από τον άνθρωπο στον 21ο αιώνα».

Μιλώντας στη Βουλή των Κοινοτήτων, κατακεραύνωσε επίσης τη Χαμάς για «σκόπιμη λιμοκτονία Ισραηλινών ομήρων».

Ζητώντας άμεση κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, ο Λάμι λέει ότι «περαιτέρω στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Πόλη της Γάζας μόνο θα παρατείνουν και θα επιδεινώσουν αυτήν την κρίση. Επομένως, μαζί με τους εταίρους μας, απαιτούμε την άμεση διακοπή αυτής της επιχείρησης».

Πηγή: Times of Israel