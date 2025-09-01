Γερμανία: Σε επιφυλακή οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ενόψει των στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας-Λευκορωσίας

Η Γερμανία δεν αναμένει ρωσική επίθεση σε έδαφος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, δήλωσε σήμερα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Γερμανίας, ο στρατηγός Κάρστεν Μπρόιερ.

Η άσκηση «Zapad 2025», σε δυτική Ρωσία και Λευκορωσία, έχει εγείρει ανησυχία για την ασφάλεια στα γειτονικά κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ: στην Πολωνία, στη Λιθουανία και στη Λετονία.

«Δεν έχουμε την παραμικρή ένδειξη ότι προετοιμάζεται επίθεση με προκάλυμμα την (στρατιωτική) άσκηση. Ωστόσο θα βρισκόμαστε σε εγρήγορση, όχι μόνο οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αλλά και το ΝΑΤΟ (στο σύνολό του)», δήλωσε ο Μπρόιερ σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

Μεγαλώνει το χάσμα με το Μινσκ

Η Ουκρανία, η οποία αναζητεί περαιτέρω στρατιωτική βοήθεια από τη Δύση για να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή, έχει απευθύνει αυστηρή προειδοποίηση στη Λευκορωσία. «Η συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα της Ουκρανίας το 2021-22 έγινε με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας “Zapad 2021”. Προειδοποιούμε το Μινσκ για τυχόν απερίσκεπτες προκλήσεις», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε πρόσφατη ανακοίνωσή του.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο διέψευσε κατηγορηματικά τη φημολογία περί σχεδιαζόμενης επίθεσης σε γειτονική χώρα με προκάλυμμα την κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Ρωσία.

Η Zapad 2025 περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ασκήσεις ετοιμότητας για ενδεχόμενη χρήση πυρηνικών όπλων και των ρωσικής κατασκευής υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας της Λευκορωσίας.

Τι δήλωσε ο στρατηγός Μπρόιερ

Ο Γερμανός στρατηγός Μπρόιερ επεσήμανε πως η φετινή Zapad συμπίπτει εν μέρει χρονικά με τη στρατιωτική άσκηση Quadriga που διεξάγει η Γερμανία με άλλους 13 συμμάχους της – με τη συμμετοχή περισσότερων από 8.000 στρατιωτών, 30 αεροσκαφών, 40 πλοίων στη Βαλτική Θάλασσα και περίπου 1.800 οχημάτων.

«Επιθυμούμε την αποτροπή, δεν επιθυμούμε την κλιμάκωση. Εκπαιδευόμαστε αποκλειστικά για αμυντικούς σκοπούς… Η Μόσχα εκμεταλλεύεται τη Zapad για να πυροδοτήσει ανασφάλεια, μεταξύ άλλων», δήλωσε ο στρατηγός Μπρόιερ, αναφερόμενος στην κοινή στρατιωτική άσκηση Ρωσίας-Λευκορωσίας. «Από ρωσικής πλευράς, αναμένουμε 13.000 στρατιώτες στη Λευκορωσία και άλλους 30.000 στη Ρωσία», εκτίμησε.

Η άσκηση Quadriga, η οποία ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, περιλαμβάνει προσομοίωση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη στρατευμάτων και όπλων – από ξηράς, αέρος και θαλάσσης – στη Λιθουανία, ένα μικρό κράτος της Βαλτικής ανάμεσα στη Λευκορωσία και τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ