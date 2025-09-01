Το ζήτημα των αμβλώσεων μπαίνει στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, το κίνημα «Η φωνή μου, η επιλογή μου: Για ασφαλή και προσβάσιμη άμβλωση» υπέβαλε τη Δευτέρα στην Επιτροπή μια αίτηση με πάνω από 1 εκατομμύριο υπογραφές. Η αίτηση καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση για τη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης, με σκοπό την εγγύηση της ασφαλούς και οικονομικά προσιτής πρόσβασης στην εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης.

Η συντονίστρια της πρωτοβουλίας, Νίκα Κόβατς, υπενθυμίζει την κατάσταση που βιώνουν πολλές γυναίκες στην Ευρώπη:

«Στην Ευρώπη, 20 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και προσβάσιμες αμβλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να πεθαίνουν εξαιτίας των περιορισμών στην πρόσβαση», εξηγεί.

«Ξέρουμε ότι, ακόμη και αν απαγορευτούν οι αμβλώσεις, οι γυναίκες θα βρουν έναν τρόπο να τις κάνουν. Και συχνά αυτό είναι επικίνδυνο», προσθέτει η Κόβατς.

Η δήλωση της Αναστασίας Γιάμαλη

Τα μέλη της πρωτοβουλίας υπογράμμισαν επίσης τη σημασία της αίτησης στο τρέχον πολιτικό πλαίσιο:

«Όταν βλέπεις τι συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη — στη Μάλτα, στην Πολωνία, σε τόσες χώρες — και τον τρόπο που η ακροδεξιά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα για να τα καταστείλει, να τα μετατρέψει σε αντικείμενο διαπραγμάτευσης… νομίζω ότι θα ήταν ντροπή να μην παλέψουμε για να τα υπερασπιστούμε», δηλώνει η Αναστασία Γιαμαλή, ακτιβίστρια από την Ελλάδα που ήρθε για να στηρίξει την αίτηση.

Μεγάλες διαφωνίες

Αυτή η πρωτοβουλία υπενθυμίζει ότι υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά κράτη όσον αφορά τα χρονικά όρια και τους κανόνες για τις αμβλώσεις.

25 κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν νομιμοποιήσει την εκούσια διακοπή της εγκυμοσύνης. Ωστόσο, το χρονικό όριο ποικίλλει: από τις 10 εβδομάδες σε Πορτογαλία και Κροατία, έως και τις 24 εβδομάδες στην Ολλανδία. Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών ορίζει ένα όριο 12 εβδομάδων.

Η Πολωνία και η Μάλτα είναι τα δύο κράτη-μέλη με την πιο περιοριστική νομοθεσία. Η Βαρσοβία επιτρέπει άμβλωση μόνο σε περιπτώσεις βιασμού ή κινδύνου για τη ζωή της μητέρας. Στη Μάλτα, οι μόνες προϋποθέσεις για να επιτραπεί η άμβλωση είναι ο κίνδυνος για τη ζωή της μητέρας και η βιωσιμότητα του εμβρύου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προθεσμία έως τον Μάρτιο για να αποφασίσει εάν θα αναλάβει δράση ή όχι με βάση την αίτηση. Σε δελτίο Τύπου, η Επιτροπή διευκρίνισε ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαιώματος στην άμβλωση.

