Αμπάς: Ο Νετανιάχου είναι το μόνο εμπόδιο για την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στην κυβέρνηση της Γάζας

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, σε συνέντευξή του στο σαουδαραβικό κανάλι Al Arabiya, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι το μόνο εμπόδιο για την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στην εξουσία της Γάζας.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή κυβερνούσε τη Γάζα πριν από το 2007 και ήταν απολύτως ήρεμη. Δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα — εκτός από την άρνηση του Νετανιάχου», λέει ο Αμπάς.

Ο Νετανιάχου έχει επιμείνει να μην επιτραπεί στην Παλαιστινιακή Αρχή να επιστρέψει στην εξουσία της μεταπολεμικής Γάζας, παρά τη δημοτικότητα της ιδέας σε πολλά δυτικά έθνη. Έχει ισχυριστεί ότι ένα ακόμη αποφασισμένο όργανο, που δεν είναι το Ισραήλ, θα κυβερνά τη Λωρίδα στο μέλλον.

Αναφερόμενος στην αυξανόμενη διεθνή αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους, ο Αμπάς λέει ότι «πολλοί αρχηγοί κρατών μου έχουν πει ότι σκοπεύουν να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος. Αναγνωρίσαμε το Ισραήλ το 1988 και στις Συμφωνίες του Όσλο υπογράψαμε. Εάν πολλές χώρες αναγνωρίσουν [την Παλαιστίνη], θα απευθυνθούμε στον ΟΗΕ για να ζητήσουμε πλήρη ένταξη».

Πηγή: Times of Israel