Ο Κόστα φαίνεται να αποστασιοποιείται από την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ – Στέλνει προειδοποιητικό μήνυμα στον Τραμπ

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, φάνηκε να παραδέχεται ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αποτέλεσε παράγοντα για την αποδοχή από την ΕΕ της πολυσυζητημένης εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μια σαφή απόκλιση από την επίσημη γραμμή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Σίγουρα δεν πανηγυρίζουμε για την επιστροφή των δασμών. Αλλά η κλιμάκωση της έντασης με έναν βασικό σύμμαχο εξαιτίας των δασμών, ενώ τα ανατολικά μας σύνορα απειλούνται, θα ήταν ένας απερίσκεπτος κίνδυνος», δήλωσε ο Κόστα σε κεντρική ομιλία του στο Στρατηγικό Φόρουμ του Μπλεντ στη Σλοβενία, τη Δευτέρα.

«Η σταθεροποίηση των διατλαντικών σχέσεων και η εξασφάλιση της αμερικανικής συμβολής στην ασφάλεια της Ουκρανίας υπήρξαν ύψιστη προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Διάσταση με τη φον ντερ Λάιεν

Οι εκπληκτικά ειλικρινείς δηλώσεις του έρχονται σε αντίθεση με τη στάση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία έχει επιμείνει ότι η άνιση συμφωνία — που επιβάλλει βασικό δασμό 15% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές — δεν έχει καμία σχέση με τη διατήρηση της υποστήριξης του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς την Ουκρανία.

«Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ των δύο», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στη Φινλανδία την Παρασκευή, όταν ρωτήθηκε αν οι ανησυχίες για την ασφάλεια επηρέασαν την ΕΕ ώστε να συμφωνήσει στη συμφωνία του Ιουλίου. Υπερασπίστηκε τη συμφωνία, η οποία έχει επικριθεί από ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ως ταπεινωτική υποχώρηση στις αμερικανικές απαιτήσεις, λέγοντας ότι πρόκειται για «μια καλή εμπορική συμφωνία».

Ωστόσο, ο Κόστα, ο οποίος εκπροσωπεί τα συμφέροντα των κυβερνήσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες, αναγνώρισε «τη δυσαρέσκεια που αισθάνονται πολλοί Ευρωπαίοι, οι οποίοι θεωρούν ότι η Ένωση υπήρξε υπερβολικά παθητική στη διαμόρφωση των εξελίξεων του καλοκαιριού όσον αφορά το εμπόριο, τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ουκρανία».

Το μήνυμα στη Ουάσινγκτον

Έστειλε επίσης ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς την Ουάσινγκτον, η οποία έχει επιτεθεί στην ΕΕ για τους κανονισμούς της στον τομέα της τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι συνιστούν υπερβολική ρύθμιση και λογοκρισία. Ο Τραμπ απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει δασμούς σε χώρες των οποίων οι ψηφιακοί κανονισμοί επιβάλλουν «διακρίσεις» σε βάρος των αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών.

«Οι εταίροι μας —συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ— πρέπει να γνωρίζουν ότι η ΕΕ θα υπερασπίζεται πάντα την κυριαρχία της, τους πολίτες της, τις εταιρείες της και τις αξίες της», είπε ο Κόστα. «Η διπλωματία δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με εφησυχασμό».

Μια σταδιακή εξέγερση φαίνεται να διαμορφώνεται εντός της Επιτροπής, καθώς κορυφαία στελέχη εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την απάντηση της ΕΕ στις απειλές των ΗΠΑ και τις συνεχείς προκλήσεις του Τραμπ.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε στους Financial Times την Παρασκευή ότι η ΕΕ «δεν μπορεί να είναι υποκείμενη στη βούληση τρίτης χώρας», ενώ ο Επίτροπος για τη Βιομηχανική Στρατηγική, Στεφάν Σεζουρνέ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ θα πρέπει να επανεξεταστεί αν οι «προθέσεις» του Τραμπ μετατραπούν σε «δηλώσεις».

Με πληροφορίες από POLITICO