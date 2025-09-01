Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο δηλώνει ότι η χώρα του είναι ειρηνική, αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές

Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει παρατηρηθεί στη Νότια Αμερική εδώ και έναν αιώνα, αλλά δεν θα υποκύψει μπροστά της, δήλωσε ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο τη Δευτέρα σε μια σπάνια συνέντευξη Τύπου.

Οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες εν μέσω μιας μεγάλης ναυτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στη Νότια Καραϊβική και τα κοντινά ύδατα, η οποία, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, στοχεύει στην αντιμετώπιση των απειλών από τα καρτέλ ναρκωτικών της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο Μαδούρο, ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάδο Καμπέλο και άλλοι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα τους με τις ναυτικές αναπτύξεις και ότι η ανάπτυξη αυτή αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας να δικαιολογηθεί μια επέμβαση εναντίον τους.

«Η Βενεζουέλα αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή που έχει παρατηρηθεί στην ήπειρό μας τα τελευταία 100 χρόνια», δήλωσε ο Μαδούρο σε δημοσιογράφους, αξιωματούχους και ένστολους στρατιωτικούς στο Καράκας. «Μια τέτοια κατάσταση δεν έχει ξαναδεί κανείς».

Η χώρα του είναι ειρηνική, πρόσθεσε ο Μαδούρο, αλλά δεν θα υποκύψει στις απειλές.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχει χλευάσει τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η χώρα και η ηγεσία της είναι το κλειδί για το μεγάλο διεθνές εμπόριο ναρκωτικών.

Στις αρχές Αυγούστου, οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν την αμοιβή τους για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια για κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με εγκληματικές ομάδες.

Πηγή: Reuters