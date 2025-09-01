Σεισμός στο Αφγανιστάν: Ο οικονομικός στραγγαλισμός των Ταλιμπάν απειλεί να αποτελειώσει τη ρημαγμένη χώρα

Η συρρίκνωση της χρηματοδότησης για το Αφγανιστάν, με κυρίαρχο συστατικό τις περικοπές της αμερικανικής βοήθειας, μετατρέπει σε εφιάλτη την αντιμετώπιση των συνεπειών του φονικού σεισμού, σε μια ήδη ρημαγμένη χώρα από το ολοκληρωτικό καθεστώς των Ταλιμπάν.

Ο,τι μπορεί να αποκληθεί αφγανικός κρατικός μηχανισμός, σε συνεργασία με αξιωματούχους ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας καλούνται να φέρουν σε πέραν ένα τιτάνιο έργο για να διασώσουν ή να βοηθήσουν χιλιάδες Αφγανούς με σχεδόν ανύπαρκτο προϋπολογισμό.

«Η πραγματική παροχή βοήθειας έχει πληγεί σοβαρά από τις περικοπές χρηματοδότησης φέτος, αλλά και ο αριθμός των ανθρώπων που έχουμε επί τόπου είναι πολύ μικρότερος από ό,τι θα είχαμε πριν από έξι μήνες», δήλωσε η Κέιτ Κάρεϊ, αναπληρώτρια επικεφαλής του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ στο Αφγανιστάν.

Άλλοι αξιωματούχοι ανθρωπιστικών οργανώσεων αναφέρουν ότι η περίθαλψη τραυματιών είναι δύσκολη, καθώς δεκάδες κλινικές είναι κλειστές, ενώ και η μεταφορά πληγέντων είναι αδύνατη καθώς ένα ελικόπτερο έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τα 44 κέντρα υγείας που εξυπηρετούν πάνω από 363.000 ανθρώπους στη Νανγκαρχάρ και την Κουνάρ, τις επαρχίες που επλήγησαν περισσότερο από τον σεισμό, ανέστειλαν τη λειτουργία τους ή έκλεισαν φέτος λόγω των περικοπών της βοήθειας των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Το Αφγανιστάν στα μάτια της διεθνούς κοινότητας μοιάζει ως ο φτωχός συγγενής καθώς ακόμη και πριν τις περικοπές η βασική χρηματοδότηση συρρικνωνόταν λόγω «ανταγωνιστικών» καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε περιοχές όπως η Ουκρανία, η Γάζα και το Σουδάν, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από τις κυβερνήσεις που παρείχαν βοήθεια για τις πολιτικές των Ταλιμπάν απέναντι στις γυναίκες.

Η ανθρωπιστική βοήθεια, που στοχεύει στην παράκαμψη των πολιτικών θεσμών για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών, έχει μειωθεί στα 767 εκατομμύρια δολάρια φέτος, από 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022. Ο αντίκτυπος των περικοπών φάνηκε έντονα από την τελευταία κρίση, δήλωσε η Κέιτ Κάρεϊ του ΟΗΕ, με ένα σύστημα υγείας που τρίζει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους χιλιάδες που έχουν ανάγκη βοήθειας.

Χωρίς ελικόπτερα

Πριν τις μεγάλες περικοπές στη χρηματοδότηση, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης υπήρχε κάποτε ένα ελικόπτερο που μετέφερε ομάδες υγείας και προμήθειες σε απομακρυσμένα χωριά στα οποία η πρόσβαση γίνεται μόνο με τα πόδια. Οι περικοπές στη χρηματοδότηση μέσω Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος, , έθεσαν όμως σε αχρησία και το μοναδικό πτητικό μέσο βοήθειας.

Οι Ταλιμπάν έχουν απευθύνει έκκληση για περισσότερη βοήθεια σε μια χώρα όπου ο μισός πληθυσμός είχε ήδη ανάγκη επείγουσας ανθρωπιστικής βοήθειας σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ.

«Η υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα θεωρείται απαραίτητη», δήλωσε ο Αμπντουλ Ραχμάν Χαμπίμπ, εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομίας που διοικείται από τους Ταλιμπάν.

Η ανθρωπιστική βοήθεια αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας απομόνωσης του (υπό τους Ταλιμπάν) Αφγανιστάν, η κυβέρνηση των οποίων έχει αναγνωριστεί επίσημα μόνο από τη Ρωσία. Οι επιβληθείσες κυρώσεις έχουν παραλύσει τον τραπεζικό τομέα οι δε ΗΠΑ έχουν παγώσει δισεκατομμύρια από τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

Οι Ταλιμπάν τροχοπέδη

Σχεδόν όλες οι χώρες του πλανήτη καταρτίζουν προυπολογισμό τον οποίο και δημοσιεύουν. Οι Ταλιμπάν δεν δημοσιεύουν κανέναν ετήσιο προϋπολογισμό.

Η Παγκόσμια Τράπεζα σημείωνε τον Απρίλιο ότι, παρόλο που η κινητοποίηση των αφγανικών αρχών για φόρους και έσοδα ήταν σχετικά ισχυρή, δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει το χρηματοδοτικό κενό από την απότομη πτώση της βοήθειας.

Και πέρα από το παγκόσμιο ψαλίδι στη χρηματοδότηση, ο ΟΗΕ και οι οργανώσεις αρωγής πρέπει να αντιμετωπίσουν και τις παρανοϊκές πολιτικές των Ταλιμπάν που επιμένουν ότι το γυναικείο προσωπικό βοήθειας στο Αφγανιστάν δεν πρέπει να εργάζεται.

Οι Ταλιμπάν, οι οποίοι έχουν κλείσει τα λύκεια και τα πανεπιστήμια για τις μαθήτριες και έχουν επιβάλει περιορισμούς στην μετακίνησή τους χωρίς άνδρα κηδεμόνα, λένε ότι «σέβονται τα δικαιώματα των γυναικών» σύμφωνα με την ερμηνεία τους επί του ισλαμικού νόμου.

Τρίτος πιο φονικός σεισμός επί νέας θητείας των Ταλιμπάν

Ήταν ο τρίτος μεγάλος θανατηφόρος σεισμός από τότε που οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ξανά την εξουσία το 2021 σε ένα έθνος που επίσης ταλαιπωρείται από συγκρούσεις, ξηρασίες, πλημμύρες και περίπου 2 εκατομμυρία Αφγανούς που έχουν επιχειρήσει να δραπατεύσουν από τη χωρα, αλλά επαναπροωθούνται από τις γειτονικές χώρες πόσως στη πατρίδα τους.