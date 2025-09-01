Logo Image

Το φετινό ήταν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει βιώσει ποτέ η Βρετανία

Κόσμος

Το φετινό ήταν το θερμότερο καλοκαίρι που έχει βιώσει ποτέ η Βρετανία

REUTERS/Kevin Coombs

Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.

Το φετινό καλοκαίρι ήταν το θερμότερο που έχει βιώσει ποτέ η Βρετανία από το 1884, όταν άρχισαν να τηρούνται αρχεία στη χώρα, ανακοίνωσε  η μετεωρολογική υπηρεσία. Με βάση τα προσωρινά στοιχεία που επικαλείται η Met Office, έσπασε το ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας που «κρατούσε» από το 2018.

Η μέση θερμοκρασία που καταγράφηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, από την 1η Ιουνίου μέχρι την 31η Αυγούστου ήταν 16,10°C, ξεπερνώντας τους 15,76 βαθμούς Κελσίου, τη μέση θερμοκρασία του 2018. Τέσσερα κύματα καύσωνα έπληξαν το Ηνωμένο Βασίλειο και η υψηλότερη θερμοκρασία, 35,8°C,καταγράφηκε την 1η Ιουλίου στο Κεντ, στη νοτιοανατολική Αγγλία. Ήταν πάντως κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη που έχει καταγραφεί ποτέ, τους 40,3 βαθμούς το καλοκαίρι του 2022.

«Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βιώσουμε πολύ θερμότερα καλοκαίρια στο εγγύς μέλλον (…) Ό,τι θα θεωρούσαμε ακραίο στο παρελθόν γίνεται όλο και πιο συνηθισμένο στο μεταβαλλόμενο κλίμα μας», ανέφερε ο επικεφαλής κλιματικής ανάλυσης της Met, Μαρκ Μακάρθι

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube