Γαλλία: Το ακροδεξιό RN δηλώνει ότι προετοιμάζεται για πιθανές πρόωρες εκλογές

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός στη Γαλλία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι προετοιμάζεται για την πιθανότητα πρόωρων εκλογών, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού αυτή την εβδομάδα να προσπαθήσει να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του θα αποτύχουν.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα καταψηφίσουν την κυβέρνηση μειοψηφίας κατά την διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, την οποία ο Μπαϊρού ανακοίνωσε απροσδόκητα την περασμένη εβδομάδα, καθώς επιδιώκει να προωθήσει αντιδημοφιλή σχέδια για μια δημοσιονομική συμπίεση το 2026.

Ο Μπαϊρού ξεκίνησε μια σειρά συνομιλιών τη Δευτέρα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να προσπαθήσει να το αποτρέψει αυτό.

Εάν ο Μπαϊρού χάσει την ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μπορεί να διορίσει αμέσως νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει από τον Μπαϊρού να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός για κάποιο χρονικό διάστημα ή να αποφασίσει να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Τον περασμένο μήνα, πριν ο Μπαϊρού ανακοινώσει την ψήφο εμπιστοσύνης του, ο Μακρόν απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Σε ετοιμότητα για πρόωρες εκλογές ο Εθνικός Συναγερμός

Ωστόσο, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN), Τζόρνταν Μπαρντέλλα, δήλωσε τη Δευτέρα: «Μπορούμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στην κάλπη με τη διάλυση της Εθνοσυνέλευσης». Ο Μπαρντέλλα μίλησε ενόψει μιας συνάντησης που είχε ως στόχο την προετοιμασία του RN για τις βουλευτικές εκλογές και είπε ότι το κόμμα είχε ήδη επιλέξει το 85% των υποψηφίων του.

Η Μαρίν Λε Πεν, η κυρίαρχη δύναμη στο κόμμα, παρόλο που δεν είναι πλέον πρόεδρός του, δήλωσε στην ίδια συνάντηση ότι αυτή και ο Μπαρντελά θα συναντούσαν τον Μπαϊρού την Τρίτη από ευγένεια, αλλά δεν περίμενε τίποτα από τη συνάντηση.

Ο Μακρόν προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές τον Ιούνιο του περασμένου έτους, κάτι που θεωρήθηκε ευρέως ως ένα αποτυχημένο στοίχημα, αποδυναμώνοντάς τον περαιτέρω και οδηγώντας σε ένα ακόμη πιο κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι νέες εκλογές θα οδηγήσουν σε ένα ακόμη κρεμασμένο κοινοβούλιο, αλλά με το RN πιθανότατα ισχυρότερο από ό,τι είναι τώρα.

Η Λε Πεν καταδικάστηκε τον Μάρτιο για υπεξαίρεση κονδυλίων της ΕΕ και της απαγορεύτηκε να συμμετάσχει σε εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα για επανεκλογή στο κοινοβούλιο εάν διεξαχθούν σύντομα εκλογές. Έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης της, αλλά η έφεση πιθανότατα δεν θα εκδικαστεί πριν από το καλοκαίρι του επόμενου έτους.

«Πυρά» κατά της κυβέρνησης Μπαϊρού

Ο Μπαϊρού επρόκειτο να ξεκινήσει τις συνομιλίες του με το Κομμουνιστικό Κόμμα το απόγευμα της Δευτέρας, πριν συναντηθεί με άλλα κόμματα αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ολιβιέ Φορ, δήλωσε την Κυριακή ότι η απόφαση του κόμματός του να ψηφίσει κατά του Μπαϊρού ήταν «οριστική».

Τα κόμματα που έχουν δηλώσει ότι θα ψηφίσουν κατά του Μπαϊρού έχουν μαζί αρκετές ψήφους για να προκαλέσουν την πτώση της κυβέρνησης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Γαλλία είναι σταθερή, αλλά ότι ο κίνδυνος πτώσης μιας κυβέρνησης στην ευρωζώνη αποτελεί ανησυχία. Η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης.

Οι γαλλικές αγορές μετοχών και ομολόγων υποχώρησαν απότομα την περασμένη εβδομάδα μετά την ανακοίνωση του Μπαϊρού, αλλά ανέκαμψαν κάπως μέχρι τη Δευτέρα.

Πηγή: Reuters

